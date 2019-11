Colaborador eficaz implicó a Alberto Beingolea en caso Odebrecht. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El exccongresista Alberto Beingolea rechazó la versión de un colaborador eficaz que aseguró que la constructora brasileña Odebrecht realizó un aporte para la realización de una encuesta debido a que el dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC) tenía la intención de postular a la Presidencia de la República. En diálogo con RPP Noticias, cuestionó, además, que esta acusación ocurra cuando su partido acaba de presentar su lista para las elecciones congresales, la cual es liderada por él.

"Es absolutamente falso, estoy indignado y quiero decir con toda claridad que esto es falso, no admite ninguna posibilidad de certeza. En todo caso, varias medias verdades, tal vez conectadas, y una mala intención clarísima ante un personaje nefasto, de un delincuente confeso, de un sinvergüenza que se oculta atrás de un código pero que se llama Horario Cánepa, una persona que lamentablemente se la llevó al PPC, que ha sido expulsado, y que claramente tiene un afán de venganza en mi contra", señaló en Ampliación de Noticias.

"Lo importante aquí es que no es verdad, yo jamás he tenido ningún contacto con Odebrecht, no conozco a nadie de Odebrecht ni directa ni indirectamente, jamás he pedido un favor de ningún tipo. No recuerdo que se haya mandado a hacer una encuesta para mí. Si en todo caso este sinvergüenza la hizo, que él responda quién se la mandó a hacer y por qué circunstancias, yo no tengo ningún conocimiento de ello y muchísimo menos que haya sido financiada por Odebrecht ni por nadie. Yo lo descarto", agregó.



Según el colaborador eficaz al Ministerio Público, Lourdes Flores, lideresa del PPC, pidió a Horacio Cánepa que gestionara la colaboración de Raymundo Serra, exrelacionista público de Odebrecht en Perú, para pagar una encuesta nacional a CPI por 10 mil dólares para medir la intención de voto de Alberto Beingolea. Según esta versión, Beingolea "sabía perfectamente que esos aportes para la encuesta venían de Odebrecht".

Según un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, el resultado del sondeo, que se habría realizado entre abril y mayo del 2015, arrojaba que el excongresista tenía penas 0,2 % de intención de voto a nivel nacional. Este resultado, siempre según el informante, fue dado a conocer por Manuel Saavedra, gerente de CPI, en la casa de Lourdes Flores. Al respecto, Beingolea rechazó este encuentro y aseguró que, de haberse producido, "la recordaría", como muchas otras reuniones que sostuvo con dirigentes del partido.



Beingolea recordó que antes de la campaña presidencial, y ante la negativa de Lourdes Flores de volver a postular, se realizaron varias encuestas internas sobre potenciales candidatos del PPC. Sin embargo, descartó que se haya mandado a hacer una exclusivamente sobre sus posibilidades "porque hubiera sido injusto frente a la pretensión de varios".

"Dentro del partido, ante la renuncia de Lourdes Flores, éramos varios los 'candidateables'. Es un partido que estaba discutiendo sobre qué cosa pasaría cuando tu insignia mayor decide no volver a candidatear. Había varias encuestas, yo he visto varias, pero de ahí a que se diga que hubo una para mí…Eso lo descarto", dijo.