Frank Almanza habló esta mañana para RPP Noticias. | Fuente: RPP

El fiscal superior Frank Almanza -quien fue designado para reemplazar a Rafael Vela en su cargo, decisión que luego declinó- dijo no creer que haya motivos para postergar la firma del acuerdo con Odebrecht, tal como aseguró ayer el magistrado José Domingo Pérez.

En diálogo con RPP Noticias, el fiscal dijo que su designación duró entre una y dos horas hábiles, tiempo que -en su opinión- no puede haber afectado el proceso.

“Sobre este tema de que con esa decisión y con mi aceptación inicial a ese cargo se haya entorpecido, me parece que no es el caso. La decisión se dio el lunes 31 en la noche, y la renuncia mía se produjo a primera hora del día 2 de enero del 2019”, comentó.

“El tiempo hábil que esa decisión estuvo en suspenso fue de menos de una hora. Si eso entorpeció, no creo. Si eso implicó que se afecte el acuerdo, no creo. Si eso implicó que se posterguen las diligencias, no lo creo”, sentenció.

Si bien reconoció que está “dentro del terreno de las especulaciones”, el fiscal dijo tener claro que “una hora o dos de interrupción en tiempo hábil no creo que perjudique mayormente algo como eso”.

Frank Almanza aseguró que aceptó la designación porque respeta “jerarquías y el principio de autoridad dentro de la institución”, aunque reconoció que la decisión no le parecía “correcta”. “Aún cuando yo tenga algún nivel de duda sobre la pertinencia de esta orden, yo la acaté”, comentó.

El fiscal reiteró que decidió declinar su designación debido a la “injerencia absoluta” por parte del Ejecutivo. “Apenas se dio esa decisión, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público, y eso hace peligrar la autonomía de la institución”, se quejó.

Almanza evitó opinar sobre los pedidos de renuncia al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. “El día que yo renuncie podré tener opiniones de ese tipo”, se excusó.