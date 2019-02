Flores Nano asegura que no pidió ni recibió dinero de Odebrecht. | Fuente: RPP Noticias

La excandidata presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, confirmó que en el año 2010, como parte de su campaña electoral para la Municipalidad de Lima, se reunió en su casa con los exfuncionarios de la empresa Odebrecht Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra, aunque negó haber recibido dinero.

"Sí hubo la reunión, no la he negado nunca. (Asistieron) Barata y (Trindade) Serra, Cánepa no estuvo presente y él no dice estar presente, de modo que eso es una versión sobre un hecho que él no conoce directamente. Lo que sostengo, frente a la que dice Raymundo Serra, es que yo no he pedido dinero en esa reunión, de ninguna manera y no puedo tener otro testimonio que mi propia actuación política de siempre", dijo en entrevista con RPP Noticias

Flores Nano señaló que en el marco de la campaña municipal del 2010, Horacio Cánepa se ofreció a encargarse de la logística para contratar cerca de 12 encuestas de opinión. Agregó que en el 2017 conoció que para financiarlas Cánepa pidió 200 mil dólares.

"Sobre el dinero recibido de Odebrecht a Horacio Cánepa, administrado y gastado por Horacio Cánepa, y sin rendición de cuentas, he reconocido que el error consiste en no haber pedido las cuentas para poderlas ingresar lo que tenía que haber sido: una donación en especie de Cánepa", señaló.



Flores Nano asegura que no pidió ni recibió dinero de Odebrecht | Fuente: RPP Noticias

Flores Nano señaló que el costo de estas encuestas estaba dentro del monto permitido por la ley; sin embargo, reconoció que los 200 mil que recibió Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), "evidentemente estaban muy por encima".

"Lo importante es que el dinero no ha ingresado al partido. La rendición de cuentas es una cosa que corresponde a quien recibió el dinero (Cánepa) y lo que yo afirmo es que ese dinero no se rindió cuentas al partido ni ingresó ahí", dijo.

Al ser consultada si sobró dinero de estos 200 mil dólares entregados por Odebrecht, señaló que esto corresponde precisarlo "la persona que recibió el dinero". La excandidata señaló que tuvo conocimiento de este hecho en el 2017; no obstante, defendió su derecho a dar explicaciones cuando recién esto se hizo público hace pocas semanas.

"He sostenido y ratifico que uno es libre de guardar los silencios que considere pertinentes y asumir las consecuencias. Yo estoy aquí porque tengo que poner la cara y asumir la investigación que corresponda, pero creo que tengo derecho a guardar silencio y hablar cuando lo considere pertinente", señaló.

En otro momento, Flores reconoció que intentó comunicarse -sin éxito- con Jorge Barata y Raymundo Trindade para "conseguir información" e indagar si este último era colaborador eficaz. La excandidata negó que esto tuviera como objetivo evitar que ambos hablaran sobre los aportes de Odebrecht para la campaña del PPC.