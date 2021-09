Fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del país | Fuente: Foto: Andina

El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para José Nava Mendiola y Carlos Emilio Nava Guibert, investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a una organización criminal.

En la audiencia, la representante del Ministerio Público señaló que hay sospechas reveladoras de la comisión del delito por el desbalance patrimonial de los imputados, socios de la empresa Transportes Don Reyna que tuvo contratos simulados con Odebrecht.

El pedido de impedimento de salida del país recae también contra Rodrigo Pérez Albela Hernández, extrabajador de la empresa Don Reyna, quien sin tener cargo directivo abrió una cuenta en la que depositó dinero a pedido de Nava Mendiola.

El papel de José Nava Mendiola

El fiscal José Domingo Pérez ha confirmado, años atrás, que José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, recibió dinero de manos de Jorge Simoes Barata entre finales del 2006 y principios del 2007, cuando era jefe de Odebrecht en el Perú.

"A finales del año 2006 o principios del 2007, Jorge Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y me pidió mi padre que me retire de la conversación. Al terminar de conversación dejé a Jorge Barata en su casa, regresé a la casa de mi padre y me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín pero no me dijo el monto y me dijo que Jorge Barata lo volvería a llamar", fue parte del relato de Nava Mendiola.

"Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí pero sé que había dinero", continuó en su relato ante el representante del Ministerio Público.

Nava Mendiola también recibió casi medio millón de dólares de la Caja 2 de Odebrecht entre enero y octubre de 2010, según informó IDL-Reporteros. Estos pagos se habrían realizado en el marco del proyecto del Metro de Lima adjudicado a la constructora brasileña en consorcio con la peruana Graña y Montero durante el segundo gobierno de Alan García.

