Jorge Barata confirmó anteriormente que Luis Nava era conocido como ‘Chalán’ | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez confirmó que José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García, recibió dinero de manos de Jorge Simoes Barata entre finales del 2006 y principios del 2007, cuando era jefe de Odebrecht en el Perú. La entrega de este dinero, según su versión ante el fiscal, se dio en varios reuniones que se realizaron incluso en casa del exfuncionario aprista.

"A finales del año 2006 o principios del 2007, Jorge Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y me pidió mi padre que me retire de la conversación. Al terminar de conversación dejé a Jorge Barata en su casa, regresé a la casa de mi padre y me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín pero no me dijo el monto y me dijo que Jorge Barata lo volvería a llamar", es parte del relato de Nava Mendiola.

"Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí pero sé que había dinero", continuó en su relato ante el representante del Ministerio Público.

La propuesta de Luis Nava



Más temprano el fiscal José Domingo Pérez confirmó que Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro del exmandatario Alan García para recibir US$ 1.3 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

Durante su declaración a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato el pasado 26 de abril, Atala Herrera confesó que, a fines del 2007, el entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, le preguntó si podía ser apoderado de la empresa offshore Ammarin Investment INC. de la Andorra. En su confesión, Atala Herrera dijo que aceptó su pedido. “Le dije que proceda”, declaró.

Luego de esa conversación con Nava Guibert, Miguel Atala contó que recibió en su casa la visita de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú. “Me dijo que se tenía que abrir una cuenta en un banco y que se tenía que hacer un depósito inicial a la cuenta de dicho banco, ese monto inicial fue de diez mil dólares”, contó Atala Herrera a los fiscales.

El exfuncionario de Petroperu no volvió a saber de la cuenta a su nombre en la Banca de Andorra hasta setiembre del 2008. En esa fecha, viajó a Sao Paulo con una delegación de empresarios para reunirse con sus pares brasileños en local de la FIESP. La delegación era encabezada por el expresidente de la República, Alan García, y los acompañaba también Luis Nava.

“Luis Nava Guibert se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, por el monto de US$ 1,312,000, era del presidente Alan García Pérez. Yo me di por enterado de ello en ese momento”, dijo.