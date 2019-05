Atala Nemi y Nava Mendiola son investigados por lavado de activos. | Fuente: Poder Judicial

El juez Carlos Sánchez Balbuena impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país a Samir Atala Nemi y José Nava Mendiola por 36 meses, además de una garantía de S/ 40 mil y $/ 100 mil, respectivamente, por una investigación por lavado de activos en el caso Odebrecht.



A finales del mes pasado, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia dictó 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, por los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht.

Asimismo, el juez Sánchez Balbuena dictó la medida de arresto domiciliario por 36 meses para el exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, quien se acogió a la confesión sincera y declaró que actuó como testaferro del expresidente Alan García.

Durante esa audiencia, el fiscal José Domingo Pérez confirmó que José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, recibió dinero de manos de Jorge Simoes Barata entre finales del 2006 y principios del 2007, cuando era jefe de Odebrecht en el Perú. La entrega de este dinero, según su versión ante el fiscal, se dio en varios reuniones que se realizaron incluso en casa del exfuncionario aprista.

"A finales del año 2006 o principios del 2007, Jorge Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y me pidió mi padre que me retire de la conversación. Al terminar de conversación dejé a Jorge Barata en su casa, regresé a la casa de mi padre y me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín pero no me dijo el monto y me dijo que Jorge Barata lo volvería a llamar", es parte del relato de Nava Mendiola.

"Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí pero sé que había dinero", continuó en su relato ante el representante del Ministerio Público.

El testaferro de Alan García

Por su parte, Miguel Atala, exvicepresidente de la estatal Petroperú, confesó que sirvió de testaferro del fallecido expresidente Alan García, recibiendo dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que luego traspasó en forma fraccionada al exmandatario, reveló este martes un fiscal.

En una audiencia judicial pasada, el fiscal José Domingo Pérez informó que Miguel Atala Herrera y José Nava Mendiola, hijo del exsecretario de la Presidencia en el segundo mandato de García, están colaborando con la Fiscalía. Según el primero de estos, le entregó dinero a García desde 2010 a 2018. "La primera vez en un monto aproximado de 20.000 a 30.000 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente", dijo.

"Cada vez que (García) necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares, como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, a la Universidad San Martín de Porres”, narró Atala durante una audiencia.