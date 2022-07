Manuel Manrique Ugarte presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo, tras los cuestionamientos en su contra. | Fuente: OEFA

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro abrió una investigación preliminar de oficio contra el expresidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Manuel Manrique Ugarte, por presunto ofrecimiento de puesto de trabajo y viáticos a cambio de favores sexuales.

Entre las principales diligencias establecidas por el representante del Ministerio Público están las de recabar información relacionada con la denuncia en la OEFA, en el Ministerio del Ambiente y otras fuentes.

Denuncia de Procuraduría anticorrupción

Hay que indicar que también la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó ayer que se disponga el inicio de diligencias preliminares contra Manuel Manrique Ugarte y los que resulten responsables.



La denuncia tiene como base el informe presentado por un programa periodístico el último 22 de julio del presente, del cual se advertiría que el expresidente de la OEFA habría ofrecido trabajo a cambio de un beneficio de tipo sexual.



Manuel Manrique Ugarte presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo, tras los cuestionamientos en su contra.



En el documento, señaló que las denuncias dadas a conocer en los medios "no se ajustan a la realidad" por lo que realizará los descargos respectivos "en su momento".

📢 #FiscaliaInforma:

El 3° Despacho de la 2° Fiscalía Anticorrupciòn de Lima Centro abrió investigación preliminar de oficio en contra del expresidente del #OEFA, Manuel Joaquín Manrique, por presunto ofrecimiento de puesto de trabajo y viáticos a cambio de favores sexuales. pic.twitter.com/d1W0oLrygg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 28, 2022

