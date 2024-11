Ollanta Humala rechaza testimonio de Martin Belaúnde Lossio: "Es un mentiroso consumado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Ollanta Humala asegura que Martin Belaúnde Lossio es un mentiroso consumado

El exmandatario Ollanta Humala aseguró este martes que Martín Belaúnde Lossio es un "mentiroso consumado" que solo habla "por la herida" y cuestionó que tras siete años siga aspirando a la colaboración eficaz.

Humala Tasso se pronunció de esa manera luego de que el empresario declarara que Jorge Barata entregó 400 mil dólares para financiar la campaña presidencial del nacionalismo en el 2006. Este dinero, según señaló, fue entregado tras una reunión en la que estuvo presente junto al expresidente y su esposa Nadine Heredia.

"El señor Martín Belaunde está respirando por la herida porque acuérdense que lo tuve yo que extraditar de Bolivia cuando se fugó burlando a la justicia. Ya es un mentiroso consumado, tiene como siete u ocho años aspirando a la colaboración eficaz, es el caso del falso secuestro en Bolivia y otras cosas más. Le han dado su colaboración y necesita adaptarse a todo. Ya depende de la Fiscalía", manifestó a su salida del Ministerio Público.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, defensa legal de Humala Tasso, manifestó que le parece muy llamativo los dichos de Belaunde Lossio pues no tiene cómo corroborarlo.

"La historia que relata no la corrobora con nada. Hoy hemos planteado una serie de situaciones de carácter procesal porque realmente lo que vamos a tener ahora es un acusado y quizás luego un colaborador y esa situación es bastante particular, afecta nuestra defensa. Nosotros no tenemos ninguna preocupación por las cosas que él señala", indicó.

Pedraza aseveró que Belaunde Lossio deberá mostrar pruebas en el juicio de ese dinero entregado porque considera que su situación "es frágil".

"Sobre ese tema ¿quién podría corroborar? Quien le entregó el dinero. ¿Barata corrobora eso? Él dice que ni conoce a Martin Belaunde en el 2006. ¿Odebrecht corrobora esa información? El señor Marcelo Odebrecht en lo absoluto ha dicho que conoce al empresario. Tamaña afirmación muestra la magnitud de las mentiras de este acusado", culminó.

Dichos de Martín Belaunde

El empresario Martín Belaúnde Lossio declaró este martes que Jorge Barata entregó 400 mil dólares para financiar la campaña presidencial del nacionalismo en el 2006. Este dinero, según su testimonio, fue entregado tras una reunión en la que estuvo presente junto a Ollanta Humala, Nadine Heredia y el entonces superintendente de Odebrecht en el Perú.



El empresario indicó durante el juicio oral que logró establecer contacto en aquel año con Jorge Barata durante la campaña presidencial, quien pidió conocer al entonces candidato Ollanta Humala.

"En la campaña, en algún momento, Nadine Heredia u Ollanta Humala, o ambos, buscaban apoyo económico porque la campaña venía sin financiamiento. Estamos hablando de noviembre, diciembre del 2005. Personalmente, me pidieron que busque apoyos económicos de empresarios peruanos y eso es lo que hice (…) La mayoría me rechazaron por la ideología del partido (…)", anotó.