Martín Belaúnde afirma que Barata entregó US$ 400 mil a campaña tras reunirse con Ollanta Humala y Nadine Heredia

Judiciales Martín Belaúnde indicó que conoció a Ollanta Humala entre noviembre y diciembre del 2005 por intermedio de Daniel Abugattás

El empresario Martín Belaúnde Lossio declaró este martes que Jorge Barata entregó 400 mil dólares para financiar la campaña presidencial del nacionalismo en el 2006. Este dinero, según su testimonio, fue entregado tras una reunión en la que estuvo presente junto a Ollanta Humala, Nadine Heredia y el entonces superintendente de Odebrecht en el Perú.

Asimismo, Belaúnde Lossio indicó ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que conoció al matrimonio Humala-Heredia entre noviembre y diciembre del 2005, por intermedio de Daniel Abugattás, y que, a partir de entonces, desempeñó diversas funciones en la campaña presidencial del nacionalismo.

“Yo cumplía varias funciones, coordinación con prensa extranjera, viajes de campaña, organización de mítines, eventos, conseguir auspicios o apoyos económicos de empresarios, la parte logística, un poco de todo”, sostuvo.

En esa labor de conseguir "apoyos económicos", el empresario indicó que logró establecer contacto con Jorge Barata, quien pidió conocer al entonces candidato Ollanta Humala.

"En la campaña, en algún momento, Nadine Heredia u Ollanta Humala, o ambos, buscaban apoyo económico porque la campaña venía sin financiamiento, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2005. Personalmente, me pidieron que busque apoyos económicos de empresarios peruanos y eso es lo que hice (…) La mayoría me rechazaron por la ideología del partido (…) y el único apoyo real y firme que conseguí fue a través de la empresa Odebrecht con el señor Jorge Barata. Me reuní con ellos, me reuní con él y con el señor Raymundo Serra, tuvimos una reunión. Les pedí un aporte para el partido, me pidieron conocer al candidato", indicó.

Martín Beláunde indica que los aportes fueron entregados directamente a Nadine Heredia

En esa línea, Beláunde Lossio sostuvo que Ollanta Humala, Nadine Heredia, Jorge Barata y él se reunieron en febrero del 2006, en la casa del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez.

"Tuvimos una reunión en febrero del 2006, en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, un desayuno. Estuvimos los cuatro: la señora Nadine, el señor Ollanta, el señor Jorge Barata y yo, y se conversó de múltiples temas: intereses de la empresa, intereses del proyecto político, si había coincidencias o no, y se acordó un apoyo. Jorge dijo en ese momento que iba a aportar 400 mil dólares a la campaña y la señora Nadine o el señor Ollanta le dijeron ‘ok, coordínalo con Martín’", relató.

Según su declaración, a los pocos días recibió una llamada telefónica de Jorge Barata quien le dijo ‘ya puedes pasar a recoger el encargo’. Una vez recogido el efectivo, el empresario dijo que se lo dio a Nadine Heredia.

"Fui a las oficinas de Chacarilla del Estanque, en el primer piso, ingresé, pasé al directorio pequeño al costado de la oficina del señor Jorge Barata, me entregaron una bolsa con los 400 mil dólares, regresé, se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto", precisó.

Belaúnde sostuvo que el dinero fue entregado a Heredia en su oficina, ubicada en el local de campaña de la avenida Parque Sur, donde también el exmandatario e Ilán Heredia, quien ejercía como tesorero del partido, tenían sus despachos.

A su vez, precisó que este no sería el único aporte en efectivo que le tocó recoger y entregar directamente a la que, posteriormente, fue primera dama. Según dijo, también recogió una mochila con dinero de "funcionarios venezolanos" en la embajada de Venezuela en Lima. El monto se lo habría entregado Virly Torres, a quien también conoció, según sostuvo, por intermedio de Daniel Abugattás.

"También recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Virly Torres (…) la conocí a través del partido, en algún evento político, me la presentó también el señor Abugattás. Tuvimos mucho contacto, mucha cercanía durante la campaña y después de la campaña, inclusive (…) Ella me entregó un dinero para el partido que, evidentemente, venía de funcionarios venezolanos", señaló.

"La señora Nadine Heredia [sabía la procedencia del dinero] con certeza, porque a ella le entregué esa mochila con dinero (...) Yo la recogí de la embajada de Venezuela en Lima, en la cuadra 3 de la av. Arequipa", indicó.

Noticia en desarrollo.