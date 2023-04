PJ reprograma para septiembre interrogatorio a exejecutivos de Odebrecht por juicio oral a Ollanta Humala

La acusación fiscal contra Ollanta Humala gira en torno a los presuntos aportes irregulares procedentes de Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas presidenciales en 2006 y 2011. | Fuente: Andina

El Poder Judicial reprogramó para el mes de setiembre los interrogatorios en calidad de testigo de un grupo de exejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht como parte del juicio oral que afronta el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por presunto lavado de activos en agravio del estado.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió remitir una carta rogatoria a las autoridades judiciales de Brasil donde se precise que los interrogatorios de estos 11 testigos brasileños serán de manera virtual a cargo de los integrantes de este tribunal, la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de los acusados.

El colegiado estableció que estas declaraciones se realizarán los días 04, 05, 06, y 11, 12 y 13 de setiembre en el horario y orden que la Fiscalía proponga en la audiencia de este martes 18 de abril. Y en caso no se concreten estos testimonios, el tribunal prescindirá de los mismos y se recurrirá a la lectura de las versiones que dieron durante la etapa inicial del proceso penal.

Entre estos 11 testigos propuestos por el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche figuran Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Simoes Barata, Valdemir Pereira Garreta, Luis Antonio Mameri, Fernando Miglaccio da Silva y otros.

Presuntos aportes irregulares

El fiscal Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala y 26 años y medio de cárcel para su esposa Nadine Heredia, así como otras penas de prisión efectiva para los demás implicados, además de la liquidación y disolución del Partido Nacionalista Peruano.

La acusación fiscal gira en torno a los presuntos aportes irregulares procedentes de Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006 y 2011.

