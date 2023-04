El presidente del Poder Judicial dijo confiar en que Colombia entregará a Sergio Tarache | Fuente: Andina

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en declaraciones a la prensa, se pronunció respecto al traslado del feminicida Sergio Tarache a nuestro país desde Colombia, donde fue detenido el pasado 12 de abril.

Como se sabe, la demora para que Tarache Parra, acusado de feminicidio, llegue al Perú para responder ante la justicia ha motivado el comentario de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, quien ayer, sábado, acusó una "injerencia política al más alto nivel" que estaría obstruyendo la llegada del investigado.

No cree en injerencia

Sin embargo, el magistrado dijo no creer que realmente exista dicha injerencia, menos aún del presidente colombiano Gustavo Petro.

"Yo creo que el presidente de Colombia no podría proteger a un criminal. Creo que tendría que entregarlo porque, además, el tema del señor Tarache está para juzgar (…) De ninguna manera podría haber una protección del señor presidente de Colombia. No lo creo", sostuvo.

"Yo no sé si el señor Petro está involucrado en esto, no podría afirmar eso", agregó.



Asimismo, reafirmó que las autoridades de justicia nacionales ya iniciaron el proceso para que el investigado de origen venezolano sea trasladado al Perú.

"Se ha iniciado el trámite. Lamentablemente, está en territorio colombiano y los colombianos tienen sus propios pasos. Yo pienso que no hay razón para que no lo entreguen. Además, garantizamos acá un debido proceso. Cuando el señor Tarache venga tendrá derecho a un defensor y a que jueces imparciales lo juzguen”, sostuvo.

Además, el presidente del Poder Judicial sostuvo que no había que permitir que personas que cometan este tipo de delitos se fuguen a otro país.

"No se puede permitir que estas situaciones se presenten, porque sino todo aquel que agreda, cometa un atropello contra una mujer (…) se fugaría a otro país y no pasaría nada. No creo que el presidente de Colombia y el pueblo colombiano estén en esa línea de desprecio a la mujer”, resaltó.

Inauguran Unidad de Flagrancia en Lima Norte

Por otro lado, el titular del Poder Judicial estuvo presente en la inauguración de la segunda Unidad de Flagrancia ubicada en Lima Norte donde, según indicó, se condenarían delitos hasta en un lapso de 72 horas.

"Este modelo de Unidad de Flagrancia va a contribuir a solucionar casos en que el delito sea evidente, sobre todo casos que están filmados. Tenemos los equipos para reproducir estas filmaciones. Y la administración de justicia rápidamente va a sancionar a los infractores en un máximo de 72 horas”, explicó.

Consultado acerca de la disposición de la suficiente cantidad de fiscales y jueces que garanticen la celeridad de los casos en las unidades de flagrancia, el magistrado Arévalo señaló que han solicitado mayor presupuesto para el sistema de justicia.

"Estamos trabajando (…) Por eso, insisto, el Estado debe proveer recursos a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Policía porque sino todo queda en una buena voluntad", indicó.

"Invoco a la presidenta a que tome preocupación por la situación de inseguridad ciudadana que ya excede todo límite", añadió.