Osmán Morote cumple candena perpetua por terrorismo. | Fuente: ANDINA

Osmán Morote Barrionuevo, exintegrante de la cúpula de Sendero Luminoso, continuará recluido en el establecimiento penitenciario Ancón I, donde cumple cadena perpetua por el delito de terrorismo en agravio del Estado.

El juez Ángel Romani Vivanco declaró infundada la acción de habeas corpus que presentó la defensa legal de Morote Barrionuevo para que se disponga su detención domiciliaria por riesgo de contagio de la COVID-19 en prisión.

La defensa legal de Osmán Morote informó que es un hombre de 75 años que padece de colesterol elevado y una dolencia en la mano que, sumadas a las condiciones carcelarias, lo hacen vulnerable a contraer el nuevo coronavirus.

No obstante, el magistrado resolvió que este pedido "no resulta viable ni atendible", porque en la normativa peruana no se encuentra plasmada que una persona condenada a cadena perpetua pueda cumplir detención domiciliaria.

Respecto de su estado de salud, el juez determinó que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ha cumplido con otorgar las condiciones adecuadas para los internos en Ancón I.

Asimismo, exhortó a la autoridad penitenciaria a disponer el aislamiento de Morote en un ambiente óptimo, que sea sometido a una evaluación médica para descartar la COVID-19 y que se permita el ingreso de alimentos por parte de familiares acreditados bajo medidas de higiene y limpieza.