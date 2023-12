Patricia Benavides ante la comisión de Justicia: "Soy víctima de la venganza política"

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó este lunes ante la comisión de Justicia del Congreso y reiteró que no lidera una presunta organización criminal, tal y como se señala en el caso 'La fiscal y su cúpula de poder'. En ese sentido, afirmó

que todo se trata de una venganza en su contra.

"He combatido la corrupción en todas sus manifestaciones y, ahora, soy víctima de la venganza política. Tengo 28 años de carrera fiscal, siempre he dado la cara, nunca me he corrido. Y una muestra de ello, es que he acudido a cada una de las llamadas", indicó ante el grupo de trabajo parlamentario.

Patricia Benavides cuestionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no siguiera un procedimiento legal establecido para retirarla del cargo.

"Se ha iniciado una investigación con trampa y que encubre una voluntad política inconstitucional e ilegal. Está consolidando que cualquier fiscal, sin respetar el fuero constitucional, investigue a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución", refirió.

Benavides aseveró, en esa línea, que su suspensión y eventual destitución es una antesala de lo que consideró una "arremetida política" contra el Ministerio Público.

"No se ha respetado el debido proceso, esa es la verdad. No quisieron cumplir que sea un fiscal supremo y un juez supremo quienes asuman competencia", agregó.



Pide revocar su suspensión

Patricia Benavides presentó un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para revocar la suspensión provisional de su cargo como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

A través de un oficio enviado a la titular de la JNJ, Imelda Tumialán, Benavides Vargas fundamentó que, pese a las acusaciones, no afronta una investigación fiscal por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del MP y con nexos en el Congreso.

“Debo precisar que hasta el momento no tengo carpeta fiscal abierta en mi contra ni estoy siendo investigada por el presunto delito de organización criminal”, se lee en el documento.

Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) señalan que Jaime Villanueva, principal asesor de Benavides, habría sido su intermediario para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo.