Exasesor Jaime Villanueva y un condenado por narcotráfico involucran a Patricia Benavides en el caso de su hermana Enma

El colombiano Percy Coromoto Matos, condenado a 18 años de prisión por delito de narcotráfico, dijo que la jueza Emma Benavides Vargas —hermana mayor de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides— solicitaba dinero a cambio de su libertad a través del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez.



"Para irnos a comparecencia [pedían] 150 000 dólares", señaló para un reportaje del programa Cuarto Poder.



Emma Benavides era investigada por la hoy renunciante fiscal Bersabeth Revilla, del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, por presuntamente cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico, entre los que destacan Roberto Gómez Herrara —alias 'Huevo'— y López Quispe.



Coromoto Matos relató que entregó a Revilla Corrales mensajes de voz y audios que grabó cuando hablaba con el abogado Mendoza Pérez. Las pruebas apuntan a la jueza Emma Benavides, mencionada bajo el seudónimo de ‘La doña’.



Por estos elementos de convicción, la fiscal encargada de la investigación ofreció a Percy Coromoto la opción de convertirse en colaborador eficaz y reducir su condena entre 10 a 11 años.



Las acciones de Patricia Benavides

El reportaje televisivo indicó que Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación acusado de formar parte de una organización criminal, ha detallado que, frente a ese hecho, Patricia Benavides hizo cambios en la instancia fiscal que investigaba a su hermana a fin de librarla de una posible condena.



De hecho, a solo un mes de asumir el cargo, sacó del caso a Bersabeth Revilla por una supuesta baja productividad; sin embargo, su rendimiento entre 2019 y 2021 fue, según IDL-Reporteros, notable.

Quien continuó con la pesquisa fue el fiscal supremo provisional Uriel Terán, que, de acuerdo con el dominical, buscó en enero al colombiano Percy Coromoto en el penal de Ancón II para planearle una nueva oferta de colaboración eficaz.



"Cuando él me dice que me va a rebajar únicamente dos años, yo no firmo nada, porque ese no fue el propósito, eso no fue lo que habíamos hablado", dijo el condenado por narcotráfico.

Cuarto Poder remarcó que Jaime Villanueva ha referido también que este tipo de gestiones fueron realizadas directamente por Patricia Benavides, usando el aplicativo de mensajería Signal con el alias de “Vane” desde un teléfono móvil.

Este lunes se verá si archiva o no caso de Enma Benavides

Días atrás, el semanario Hildebrandt en sus trece informó que Percy Coromoto denunció en una carta que el fiscal Uriel Terán, designado por Patricia Benavides, realizó acciones para frustrar su colaboración eficaz en caso de la jueza Emma Benavides.

Lo cierto es que el fiscal supremo provisional solicitó al Poder Judicial, en febrero pasado, el archivo de la investigación contra la hermana de la exfiscal de la Nación supuestamente por falta de evidencias para formular acusación penal.

Este lunes 11 de diciembre, a partir de las 9.30 a. m., el juez Juan Carlos Checkley realizará la audiencia para revisar el requerimiento.