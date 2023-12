Marita Barreto es restituida como coordinadora en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción

El fiscal supremo Pablo Sánchez dispuso este lunes la reposición de Marita Barreto al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) luego de que fuera retirada de su cargo por Patricia Benavides.

Sánchez, antes de declinar en el cargo como Fiscal de la Nación interino, firmó esta resolución para permitir el retorno de Barreto y así ella pueda seguir liderando el operativo 'Valquiria V'.

“Nombrar a la abogada Marita Barreto Rivera como Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándola como en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y como Coordinadora del referido equipo fiscal con retención de su cargo de carrera” se establece en la resolución suscrita por Sánchez Velarde al que tuvo acceso RPP Noticias.



El nombramiento y designación de Marita Barreto tendrá vigencia desde el día de su juramentación hasta el 30 de junio del 2024. En la resolución también se precisa que la medida fue adoptada "en atención a la actual coyuntura nacional" de las últimas semanas.

Marita Barreto fue separada del cargo por la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el ultimo lunes 27 de noviembre tras la ejecución del operativo “Valquiria V” en el que se detuvo al asesor Jaime Villanueva en merito a una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder sobre presuntos hechos ilícitos vinculados a congresistas con la ahora suspendida titular del Ministerio Publico.

Responde a Benavides

Marito Barreto aseguró la semana pasada, en una entrevista a RPP, que no busca “entornillarse” en el cargo, en respuesta a lo dicho en la víspera por Patricia Benavides en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Yo no reclamo entornillarme en ningún cargo. Muy por el contrario, cuando la señora fiscal de la Nación me propone que, por mis capacidades, que ‘era la mejor’, que me ‘quería tener a mi lado’, que quería que sea ‘una fiscal suprema’ y que trabajar a su lado en su despacho, le dije que no”, dijo en Ampliación de Noticias.

La fiscal dijo ser víctima de “infundios”, por lo que solicitó permiso para brindar declaraciones públicas, para poder “desagraviar los hechos que me ha endilgado y que han sido de público conocimiento”. También rechazó haber investigado a la suspendida fiscal de la Nación, tal como esta sostuvo ante la Comisión de Fiscalización.

“Yo no la investigo. Eso es una grave falsedad. Yo jamás podría investigar a la señora fiscal de la Nación, porque no es mi competencia. Es falso esa posición y que lamentablemente muchos, que seguramente desconocen las leyes y el derecho, replican”, manifestó.