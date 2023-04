La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibió la Medalla de Lima "por su lucha contra la corrupción en el país" por parte del alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga el 8 de marzo del 2023. | Fuente: Facebook Municipalidad de Lima

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar de oficio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber recibido una condecoración por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga en marzo pasado.

El alcalde capitalino es investigado en el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal a raíz del caso 'Panamá Pappers'.

En la ceremonia de condecoración realizada el 8 de marzo de este año, Patricia Benavides recibió la Medalla de Lima "por su lucha contra la corrupción en el país" por parte de la Municipalidad de Lima al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

Establecerán si hubo inconducta funcional

En las denuncias interpuestas por Gino Alejando Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD e Hilario Manuel Rosales Sánchez se sostiene que la ceremonia de condecoración "deslegitima socialmente" la función pública y autoridad que ejerce Patricia Benavides, en su condición de Fiscal de la Nación, tanto más por las graves imputaciones que pesan sobre Rafael López Aliaga.

De acuerdo con la Resolución N.° 404-2023-JNJ, se le atribuye a la Fiscal de la Nación "haber presuntamente infringido los artículos 6, numeral 4 (principio de idoneidad), 7, numeral 1 (deber de neutralidad); y 8, numeral 1 (prohibición de mantener conflicto de intereses) del Código de Ética de la Función Pública; toda vez que el referido alcalde tiene la condición de investigado por el presunto delito de lavado de activos, en agravio del Estado, en la carpeta fiscal N. ° 087-2017 (Expediente N.° 00029-2018-1-5201-JR-PE-03)".



Por este motivo, la Junta Nacional de Justicia inició investigación preliminar contra la Fiscal de la nación para determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario contra Patricia Benavides.

"En el presente caso resulta necesario establecer si la señora Liz Patricia Benavides Vargas, en su actuación como Fiscal de la Nación, incurrió en la comisión de una inconducta funcional, por lo que corresponde abrir investigación preliminar, situación que no implica un adelanto de criterio sino, por el contrario, tiene el propósito de determinar en estricto respeto del principio de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario", indica la conclusión de la resolución.

Plazo para presentación de informe

Así, la Junta Nacional de Justicia resolvió: "Abrir investigación preliminar de oficio contra la señora Liz Patricia Benavides Vargas, en su actuación como Fiscal de la Nación, por los hechos consignados como cargos la presente resolución.".

La Resolución N.° 404-2023-JNJ establece también que Patricia Benavides tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un informe por escrito acompañado los medios probatorios que estime pertinente.

Además, el documento indica que la miembro instructora Luz Inés Tello de Ñecco tendrá la conducción de la investigación contra la Fiscal de la Nación.

