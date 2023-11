¿Patricia Benavides puede ser separada como fiscal de la Nación al estar investigada por organización criminal?

Judiciales El exprocurador José Ugaz consideró que existiría una concertación entre el Ministerio Público, el Congreso y que también incluiría al Poder Ejecutivo

Esta mañana, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) y agentes de la Diviac allanaron los inmuebles y la oficina de tres asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como parte de las investigaciones que se le siguen por, presuntamente, integrar una organización criminal que estaría liderada por la titular del Ministerio Público.

Según la resolución judicial que autorizó las referidas diligencias, dichos asesores habrían actuado en contubernio con la fiscal de la Nación para influir ilícitamente sobre congresistas en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; en la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema; y en la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Tras la detención preliminar de Jaime Villanueva Barreto, uno de los asesores investigados, la gran interrogante en la opinión pública es respecto al futuro de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, en caso decidiera no renunciar por estos cuestionamientos. ¿Sería posible un procedimiento para separarla del cargo? Al respecto, RPP conversó con el exprocurador anticorrupción, José Ugaz.

En manos de la Junta Nacional de Justicia

Respecto a una eventual separación de Patricia Benavides del cargo, Ugaz consideró que el camino no pasaba por la Junta de Fiscales Supremos, debido a su actual estado.

"El Ministerio Público es un órgano jerárquico. Su máxima instancia es la Junta de Fiscales Supremos donde hay 4 fiscales. De esos cuatro, una está destacada al JNE, la doctora Delia Espinoza, que no puede intervenir ni votar en la junta; la otra es la cuestionada fiscal de la Nación, por lo que solo quedan dos: Pablo Sánchez, que ya ha sido fiscal de la Nación (…) y el doctor Villena”, explicó.

“Hoy la Junta de Fiscales Supremos no tiene capacidad para decidir sobre la suerte de Patricia Benavides. Si estuviéramos en un país institucional y democrático, lo que tendría que ocurrir es que ella misma pida su propia suspensión o renuncia al cargo porque esto es insostenible, pero sabemos que eso no va a ocurrir", remarcó.

En ese sentido, indicó que todo quedaba en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la entidad encargada de los procesos disciplinarios contra jueces y fiscales.

"Corresponde que la JNJ (…) aplique el artículo 45.2 de la ley orgánica que la regula. Este artículo dice que cuando el fiscal o la fiscal de la Nación ha cometido una falta que ameritaría destitución, debe aplicar una suspensión provisional para evitar que se contaminen las investigaciones, para eso debería darse una audiencia", resaltó.

"La JNJ debería reunirse hoy, convocar a la doctora Benavides a esa audiencia para que se defienda y explique (…), y luego la junta debe decidir si la suspende provisionalmente, suspensión que puede durar hasta 6 meses para que se vayan aclarando estos hechos”, agregó.

Ugaz Sánchez-Moreno precisó que esa medida de la JNJ sería "indispensable" ya que "es evidente que no se puede sostener en el cargo a una fiscal de la Nación con este nivel de cuestionamiento", y que esto debería provenir no desde la Junta de Fiscales Supremos porque "no tiene el quorum ni las facultades legales para tomar esa decisión".

Por otro lado, respecto a la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial que suspendió las investigaciones de la JNJ contra Benavides Vargas, Ugaz consideró que no impedía que la JNJ inicie el proceso contra la titular del Ministerio Público por esta investigación por organización criminal.

"La medida cautelar no impide porque es sobre un hecho específico por el cual ella estaba siendo investigada que es el tema de su hermana. Aquí estamos hablando de una cosa totalmente distinta, esta es una imputación de organización criminal en el que la fiscal de la Nación aparece como principal responsable de la red. Es un hecho distinto al que la cautelar no se refiere y no impide su investigación", explicó.

Existe una "concertación" que también involucra al Ejecutivo

Por otra parte, José Ugaz consideró que estos últimos hechos revelan una "concertación" que involucra a diversos poderes del Estado y organismos autónomos.

"Para mí resulta evidente que hay una concertación que se viene cocinando de hace mucho tiempo que incluye a la fiscal de la Nación (…); al Congreso de la República (…); claramente está involucrado el defensor del Pueblo, cuyo nombre aparece en los chats (…); y también el Poder Ejecutivo", señaló.

"No hay que olvidar que el mismo día en que se confirma la suspensión de Rafael Vela también destituyen al procurador general de la república, Daniel Soria (…), con los mismos argumentos arbitrarios diciendo que no tenía las condiciones profesionales", agregó.

En ese sentido, el exprocurador aludió a un "pacto bajo la mesa" entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que podría desencadenar en una crisis que involucre a la jefa de Estado, Dina Boluarte.

"Este mismo Gobierno evidentemente ha tenido un pacto bajo la mesa con la fiscal de la Nación para la designación de la fiscal que está investigando las muertes de las protestas de enero y febrero de este año. Hay un concierto que va mucho más allá de la crisis de la Fiscalía, yo creo que mirando a mediano plazo esto puede ser determinante para un cambio de Gobierno, porque esto no se sostiene por ningún lado", puntualizó.