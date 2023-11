Ávalos: "Hoy queda evidenciado que mi inhabilitación fue política y que detrás estaba la fiscal de la Nación"

Judiciales Zoraida Ávalos consideró que la JNJ debería tomar acciones inmediatas contra Patricia Benavides

La exfiscal suprema, Zoraida Ávalos, se pronunció en torno a la investigación que se sigue contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y tres de sus asesores, por ser parte de una organización criminal que sería liderada por la titular del Ministerio Público.

Como se sabe, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICOOP) investiga dicha presunta organización criminal que habría operado para influir "ilícitamente" en congresistas para la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la remoción de los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Detrás de mi inhabilitación, estuvo la fiscal de la Nación"

Al respecto, Ávalos Rivera consideró que hoy se confirma que su inhabilitación tuvo un carácter político y que, detrás, habría estado la fiscal de la Nación.

"Hoy queda evidenciado lo que yo venía manifestando hace meses de que mi inhabilitación respondía a temas de carácter político, y que detrás de mi inhabilitación estaba la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su entorno más cercano”, indicó a la Rotativa del Aire.

En ese sentido, señaló que ella tuvo conocimiento "por trascendidos" de que "dos asesores y un coordinador parlamentario" tuvieron reuniones con diversos parlamentarios para concertar los votos que posibilitaron su remoción.

"Dentro del Ministerio Público ya había muchos trascendidos de que estos señores estaban yendo a conversar con congresistas. Eso fue el 1 de junio y a los días salen dos medios de comunicación (que) sacan las horas en que fueron estos señores", indicó.

"Me dijeron que son los asesores y me hablaron de un señor robusto. Justamente en (la sesión de la Junta de Fiscales Supremos del 1 de junio), cuando digo que se trata de uno de sus asesores que es robusto, Pablo Sánchez dice ‘ah, ya sé quién es’. Entiendo que es Jaime Villanueva porque era el brazo derecho e izquierdo de la señora, se referían a él", añadió.

Consultada si, en esos días, tenía certeza de la identidad de estos funcionarios cercanos a Patricia Benavides, Zoraida Ávalos indicó que "Jaime Villanueva y Miguel Girao siempre andaban juntos", ya que "eran las personas más cercanas a Patricia Benavides". Además, que a "Abel Hurtado lo llaman ´coordinador parlamentario".

Estos 3 funcionarios de Benavides Vargas, según Zoraida Ávalos, "mandaron señales" a favor de determinados congresistas para que voten por su inhabilitación.

"El 15 de junio, ella manda una señal: en los chats que hoy se han publicado, estos señores (Los Niños) pedían una seña y Jaime Villanueva dice que lo están preparando, que ya va a salir, y la sacan el 15 de junio, justo días antes de mi presentación ante el pleno. Yo me presento el 21 de junio, el 15 de junio mandan la seña y con eso ya concretan los votos en mi contra. Mi citación era para el 25 de mayo y la suspenden a última hora porque parece que no llegaban a contar con los votos", aseveró.

Asimismo, Ávalos Rivera señaló que la fiscal de la Nación "quería vengarse" de ella, dado que, según indicó, era incómoda para Patricia Benavides en la Junta de Fiscales Supremos.

"(Patricia Benavides) tiene una investigación muy importante por la remoción de Bersabeth Revilla que tenía el caso de su hermana. Una de las razones por las que quería sacarme era porque yo le hago ver, en una junta del 24 de mayo, (cuando) ella manifiesta que la junta la quiere sacar para ponerme a mí y que se le está investigando por actos de gestión (...), que no es así, que se le está investigando por un tema grave, por un conflicto de intereses, que no debía remover a Betsabeth Revilla, mucho menos mintiendo, diciendo que tenía baja productividad", explicó.

Presunta concertación en la Junta de Fiscales Supremos

Ávalos Rivera indicó que denunció esta presunta concertación entre los asesores de Patricia Benavides en la sesión del 1 de junio de la Junta de Fiscales Supremos, la cual está presidida por la fiscal de la Nación y es integrada también por Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.

"En la Junta de Fiscales Supremos del 1 de junio de este año yo lo manifesté y dije que quede grabado en autos de que me habían llegado trascendidos de que tres de sus colaboradores, dos asesores y un coordinador parlamentario, estaban haciendo lobby en mi contra", explicó.

No obstante, señaló que, hasta el momento, le han negado los autos y los audios de dicha sesión. Incluso, según sostuvo, ha tenido conocimiento de que habría una concertación entre los fiscales supremos para "destruir" dichos registros de la sesión.

"Yo pido que se me dé el acta y el audio, y me han negado el audio y me ha notificado la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos que el pleno de esa junta, a cargo de Patricia Benavides e integrada por Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena habían acordado destruir los audios", indicó.

"Es por eso que estoy en apelación ante el Tribunal de Transparencia. Eso sí me parece grave, los audios no se pueden destruir porque sí porque no le pertenecen a ninguno de ellos, son audios de la institución y jamás se han destruido estos audios", agregó.

Finalmente, Zoraida Ávalos consideró que Patricia Benavides "no debería seguir como fiscal de la Nación".

"Yo creo que es un tema muy grave y que la JNJ debe tomar acciones (…), porque ha quedado evidenciado que quien lideraba a este equipo era la fiscal de la Nación. Si es que la junta tomara acciones y la suspendería, de ser el caso, tendría que asumir quien sigue en actividad que es Pablo Sánchez", afirmó.

"Han copado la institución, desgraciadamente ha habido un desmantelamiento de todos los casos y se ha visto gravemente afectada la institución", puntualizó.