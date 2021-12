Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal Norah Córdova | Fuente: Foto: Andina

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina, por haber incurrido en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.

La queja funcional fue presentada por el abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo contra la mencionada fiscal provincial y los dos fiscales adjuntos provinciales por una entrevista periodística en la cual, según el letrado, se desprenderían presuntas infracciones administrativas en el ejercicio del cargo.

Recientemente, el presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, solicitó a la fiscal provincial Norah Córdova, que se excluya al fiscal adjunto Luis Alberto Medina Rodrigo -uno de los responsables de la diligencia del último lunes en Palacio de Gobierno- de las actuaciones de la fiscalía en la investigación de la presunta negociación incompatible de un contrato en Petroperú.

En el documento -presentado este martes a las 8:30 a.m. de manera virtual, según fuentes de RPP Noticias -se sustenta el pedido contra Medina Rodrigo por haber "actuado en la diligencia del 20 de diciembre del 2021, de forma abusiva y ha incumplido sus funciones". Además, califica de ilegal que el fiscal haya filtrado documentos de la diligencia a la prensa y cuestiona que el magistrado "no tiene la competencia funcional ni el cargo de Fiscal de la Nación para realiza diligencias y búsqueda de pruebas en contra del presidente en ejercicio"

"Luis Alberto Medina Rodrigo ha querido realizar diligencias en la Secretaria del Despacho Presidencial, quitándole celulares, maquinas, computadores, archivos y tomar declaraciones a las secretarias, asistentes, personal policial y a todos las personas se les oponía", dice el documento.

"...este Fiscal Adjunto las amenazaba con señalar que las iba a denunciar por el delito de obstrucción a la justicia. Por tanto es ilegal su actuación, ya que su disposición nunca detallo a las personas, la hora, la oficina, los objetos de teléfonos, maquinas, declaraciones de testigos y que estos puedan tener su abogado defensor", agrega.

Además, el documento señala que el fiscal Medina Rodrigo actuó de tal manera porque el segundo punto de la disposición fiscal es "amplio, genérico, impreciso, vago, confuso y que se presta a cualquier tipo de interpretación" ya que indica que se "realice cualquier otra actuación que se presente eventualmente el día que se lleve a cabo la diligencia antes mencionada, para lo cual el personal fiscal dispondrá lo que corresponda en el acto".

El primer punto de la disposición solicita la entrega de copias de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de Palacio de Gobierno y cuaderno de registro de visitas del periodo comprendido entre el 15 al 28 de octubre, fechas en las que el presidente Castillo se habría reunido con el empresario comercializador de Biodiesel, Samir George Abudayeh Giha y con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, dos semanas antes que el proveedor visitante ganara una licitación por 74 millones de dólares.

Fiscal Norah Córdova no se inhibirá del caso

La fiscal provincial Norah Córdova negó tener una posición parcializada contra el presidente Pedro Castillo en la investigación que dirige sobre un presunto tráfico de influencias en una licitación en Petroperú en el que está implicado el mandatario, en respuesta a las críticas a publicaciones suyas en Facebook contra el jefe de Estado cuando era candidato a la presidencia.

"Efectivamente hay algunas publicaciones en mi facebook en el que sale mi rostro y dice "no al comunismo"; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

La magistrada, integrante de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción, indicó que por derecho constitucional puede expresar sus opiniones en la red social y recordó que las referidas al presidente fueron en julio de este año y luego de salir electo solo puede expresar sus respetos hacia él.

"Lo único que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la República, porque él es hoy día el mandatario de nuestro país", manifestó.

Además, aclaró que como fiscal provincial no tiene las facultades para investigar al jefe de Estado, una competencia de la Fiscal de la Nación.

"No tengo esa prerrogativa, a mí me señalan que estaría actuando con parcialidad; (que) por haber emitido esa publicación en el facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia", insistió.

En ese sentido, dijo que no se inhibirá del caso y que su actuación demostrará imparcialidad en la investigación, como "todo lo que se ha realizado hasta el día de ayer" en el que se llevó a cabo una segunda diligencia en Palacio de Gobierno.

"Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto respecto a esa publicación que di en su momento (en Facebook)", afirmó.

Córdova dijo que reporta a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, todo lo actuado en la investigación por el caso de Petroperú, para "que tome en cuenta qué documentación le va servir para su investigación" al presidente Pedro Castillo si lo amerita.

