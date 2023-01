La Fiscalía se encuentra realizando la diligencia en la casa de Sarratea | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Diana Falcón

El Ministerio Público y un equipo de -aproximadamente- 15 efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ingresaron la mañana de hoy, viernes, a la casa de jirón Sarratea, en el distrito limeño de Breña, lugar que sirvió de sede de campaña de Perú Libre en el 2021 y que, según las investigaciones fiscales, habría servido como centro de operaciones de los primeros meses de la gestión presidencial de Pedro Castillo.

Según fuentes de RPP Noticias, los efectivos policiales estaban preparados para ingresar a la casa forzando los accesos. Sin embargo, los ocupantes del inmueble les habrían dado las facilidades del caso para realizar el operativo sin recurrir a la fuerza.

El fiscal presente no precisó a qué caso correspondían las diligencias efectuadas, pero indicó que esa información sería dada al finalizar el operativo. Asimismo, llegó el coronel PNP Harvey Cochado, jefe del Equipo Especial de la Policía en apoyo del Equipo de Fiscales contra la Corrupción, pero tampoco dio declaraciones sobre la diligencia en la vivienda de cinco pisos.

Investigaciones en curso



Cabe recordar que el propietario del inmueble, el empresario Alejandro Sánchez, se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 11 de octubre, cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal.

Unos días después, a través de su cuenta de Facebook, Sánchez indicó que no había cometido ningún delito, pero que no se iba a entregar a la justicia ni someterse a la colaboración eficaz.

“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo en aquel momento.