Sobrino de Pedro Castillo desconocía que Zamir Villaverde alquilaba autos a su primo y exige pruebas de su participación en caso Puente Tarata

Gian Marco Castillo, uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo y hasta hace poco en la clandestinidad, negó toda participación en el caso Puente Tarata III y exigió pruebas para demostrar que integró una red criminal. Además, cuestionó las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López en su contra.

"Sí tanto han dicho que son así las cosas, entonces que saquen una prueba y demuestren, los sobrinos hacían esto y acá están las pruebas y eso es lo que son verdaderamente los sobrinos, pero nunca han hecho eso, solo tratan de decir dichos, dichos y dichos", indicó al programa Punto Final.

El Ministerio Público acusa a Gian Marco Castillo de ser uno de los miembros de una presunta organización criminal, encabezada por el mandatario Pedro Castillo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que habría adjudicado ilegalmente contratos y obras en el Estado.

"Pero que ella diga qué empresarios. Dicen empresarios y empresarios y la puerta y la puerta (...) la señora puede hablar cualquier cosa, pero debe decir: 'sobrino tal, hacía esto' y cuál era su función. Eso lo que tiene que decir", dijo sobre la versión de Karelim López, que sindica a Gian Marco Castillo junto a Fray Vásquez Castillo como nexos entre empresarios y el jefe del Estado.

Campaña electoral

Gian Marco Castillo sostuvo que el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, llegó al entorno de Pedro Castillo durante la campaña presidencial y rechazó que Zamir Villaverde, quien cumple una prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, no llegó para las elecciones generales pasadas.

"No, no, yo no lo he visto en campaña", dijo sobre Zamir Villaverde y desmintió la versión de Karelim López que sostiene que el empresario prestaba vehículos y daba seguridad durante la campaña. "La señora habla por lo que escucha, ella creo quiere salvarse de algunos problemas", agregó.





Niega tratos con Zamir Villaverde

El sobrino de Pedro Castillo recordó que en la campaña se desempeñaba como asistente de su tío, mientras que Fray Vásquez Castillo se encargaba de la seguridad.

"No, en ningún momento", dijo ante la pregunta si hubo un trato directo con Zamir Villaverde. Y sobre la revelación que los vehículos que usaban eran de la empresa del citado investigado, precisó que los "carros llegaron por parte de su primo" y que él debe responder por este tema.

"Mi primo Fray, como ha dicho en su declaración y tanto como el señor Zamir, le ha alquilado carros y los ha prestado, no sé. Él es quien me presta los autos para yo manejar los carros y un día irme a Palacio", relató.

Si bien señal no haber visitado el Ministerio de Transportes, Gian Marco Castillo no sabe cómo explicar por qué visitó el 7 de agosto del 2021 al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala.



"No recuerdo, no lo recuerdo, no recuerdo si he ido o no he ido (...) si he visitado no sé, voy a recordar", manifestó.

Además, precisó que no conversa con el mandatario Pedro Castillo desde que "comenzó a someterse a estos problemas".

Hace algunas semanas, la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Gian Marco Castillo y dispuso una medida cautelar de comparecencia con restricciones por el Caso Puente Tarata.

