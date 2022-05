Abogado de Pedro Castillo: Karelim López "es una testigo de oídas, no es testigo de nada"

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo y la empresaria Karelim López. | Fuente: Congreso/Andina

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, desestimó las últimas revelaciones de la empresaria Karelím López, quien ha ratificado que el mandatario encabecería una organización criminal para la adjudicación de obras en el Ministerio de Transportes, y que ha procurado callar a su exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, respecto a revelaciones sobre prespunto tráfico de influencias en los que estaría implicado.

"Es una testigo de oídas, a ella no le consta nada, es una testigo indirecto y tiene que referir a otras personas para que sus dichos sean corroborados", dijo a Ampliación de Noticias de RPP al referirse a sus recientes declaraciones ante la comisión de Fiscalización del Congreso y el diario El Comercio.

"En palabras simples, no es testigo de nada. ¿Qué pruebas ha presentado?, ni una", aseveró.

Pachas dijo que "es una mentira y una farsa" que Karelim López no pueda presentar pruebas de sus afirmaciones a la comisión de Fiscalización, bajo el argumento de que perdería el estatus de aspirante a colaboradora eficaz ante la Fiscalía por revelar información reservada.

"Las pruebas uno las puede presentar, describir, hablar o señalar y eso tampoco lo ha mencionado", dijo.

Cuestiona colaboración eficaz

Además, cuestionó que López haya sido considerada por la Fiscalía y el Poder Judicial como aspirante a colaboradora eficaz, si no ha aceptado ser autora de un delito.

"En la ley de colaboración eficaz, uno mismo acepta el hecho imputado, tiene que ser autora de delito. Y ahi varios congresista le han preguntado, y ella no se considera (autora de delito), por lo tanto como es que el juez o fiscal le ha aceptado el estatus de colaboradora eficaz [...] no ha aceptado ningún delito, le ha dicho al Congreso que no es culpable de nada", dijo.

Pachas indicó que el presidente Pedro Castillo "ha sido enfático y categórico en señalar" que no está implicado en crimen organizado y que tampoco conoce a Karelím López.

Respecto a la llamada telefónica que la empresaria afirma que recibió del mandatario para hablar sobre la situación de Bruno Pacheco, el abogado dijo que la fiscalía será quien determine "si es o no" verdad. "Que se investigue, ahi están los teléfonos, para el cruce de llamadas", dijo.