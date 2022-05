Karelim López | Fuente: Congreso

La empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, consideró el Gobierno protege al exsecretario del Despecho Presidencial Bruno Pacheco, pues este tiene pruebas contra el presidente Pedro Castillo.

López contó en una entrevista para diario El Comercio que la primera vez que vio al presidente Pedro Castillo fue el 8 de noviembre, cuando este le llevó unos WhatsApp de la Sunat a la oficina de Pacheco y ella se encontraba ahí.

Según López, en ese momento, Castillo "conmina a renunciar (a Pacheco) por el escándalo que iba a suceder después de estos chats".

“Ya es hora de la renuncia”, dijo Karelim López haber escuchado.

La empresaria afirmó al día siguiente estuvo en la reunión de coordinación para que Bruno Pacheco brinde sus descargos ante la prensa sobre los chats que habían salído sobre el tema de los generales.

"Fui testigo presencial. Es falso que yo oí por ahí. No, señores, no son chismes. (…) Lo que presencié no eran palabras cariñosas, eran acusaciones severas y era la desesperación de Bruno Pacheco por que no se le culpe de algo que no había cometido, sino que la persona que fue responsable, que dio las órdenes, como es el presidente de la República, asuma sus culpas", aseveró.

“Tú me los pediste, yo envié, yo solamente soy un coordinador o un enviado, el que te hace caso. Entonces, asume tu responsabilidad como tal”, le habría dicho Pacheco a Castillo, según López. “¿Por qué yo tengo que asumir temas que me los has pedido tú para favorecer a tus amigos? Entonces, asúmelos tú como tal”, diría también el exsecretario a al mandatario.

Sobre el presunto negocio del mercurio en el que estaría implicado un allegado del presidente, según declaraciones de Karelim López, la empresaria volvió a citar a Pacheco: “¿Por qué tengo que asumir temas que te los ha pedido Alejandro Sánchez (el dueño de la casa de Sarratea), quien es tu amigo, quien es el que quería beneficiarse del tema del mercurio?”.



“¿Qué he hecho mal yo? Sal y da la cara. Son tus pedidos. Son tus amigos chotanos, aquellos que participan con tus sobrinos pidiendo favores. Es el ministro de Transportes el que designa a pedido de los sobrinos o de la gente que tú ahora has sumado como parte de tu brazo operativo. ¿Yo por qué tengo que renunciar? Dame un verdadero motivo”, detalló López sobre lo que dijo Pacheco.

Bruno Pacheco "estaba dispuesto a contar la verdad"

La empresaria aseguró que en un primer momento le prometieron a Pachecho todo el respaldo para que no hable, posteriomente lo abandanaron, pero nuevamente el exsecretario del Despacho Presidencial "estaba dispuesto a contar la verdad", lo volvieron a respaldar.

"El presidente, al verse contra las cuerdas, no le ha quedado otra que protegerlo, porque si Bruno habla, no estaría un día más en Palacio", aseveró López.



Asimismo, la entrevistada afirmó que Bruno Pacheco "tiene mucha información y obviamente tiene muchos audios que respaldan su defensa. Yo siempre lo voy a conminar a que es la única persona que puede salvar el país en este momento".