Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso | Fuente: Congreso de la República

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, señaló a RPP Noticias que no ha adelantado opinión respecto al resultado de las investigaciones que su grupo de trabajo parlamentario viene realizando al presidente Pedro Castillo.

"Puedo ser enfático en mencionar que en ningún momento hemos adelantado opinión alguna", refirió el parlamentario.

En ese sentido, señaló que sus declaraciones aludieron a "elementos de convicción" que la Comisión de Fiscalización ha ido recopilando en torno a las diligencias realizadas.

"Elementos, dije. Tenemos elementos de convicción, sospechas indiciales. Tenemos suficientes elementos de convicción donde podríamos tener a bien cuál es la responsabilidad del Presidente de la República", sostuvo.



Dichos elementos de convicción, según señaló, serían "contratos, declaraciones, testigos, chats, audios".

"Todos esos son elementos de convicción que lamentablemente llevan a Palacio de Gobierno y hoy el Presidente debe esclarecernos esto".

Asimismo, señaló que la defensa legal del jefe de Estado ha "malinterpretado" sus declaraciones ya que "no es que una vez que declare el Presidente emitimos el informe al día siguiente", sino que hay un plazo sujeto a norma que dicho grupo de trabajo parlamentario debe cumplir.

Además, refirió que las citaciones el Presidente no se han realizado en último momento sino "desde hace 4 meses" y "en 3 oportunidades", por lo que "no sería nada saludable políticamente" que el primer mandatario decida, repentinamente, no asistir a la citación.

Contradicciones en la defensa

El congresista Ventura señaló que a la defensa legal del Presidente "se le ha dado todas las facilidades", según solicitaron, para acceder a todos los documentos que la Comisión de Fiscalización ha ido recopilando.

"Ningún abogado se ha acercado a tomar lectura al expediente. Entonces, ¿quién está faltando a la verdad? ¿La comisión o los abogados del Presidente? Creo que nuevamente el Presidente cae en un mensaje populista, nuevamente mal asesorado y eso complica la situación como persona de Pedro Castillo y como un primer mandatario", explicó.

En esa línea, consideró que los argumentos de los abogados del Presidente para evitar que sea investigado no son válidos conforme a la Constitución y al Reglamento del Congreso

"Artículo 117: el Presidente no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Eso está clarísimo. Lamentablemente, algunos malos funcionarios han querido desatender este mandato constitucional. Artículo 97 del Reglamento del Congreso que también es ley: todo funcionario público, todo servidor público debe acudir a las comisiones del Congreso. Es más, debe acudir a todas las investigaciones que se traten de interés nacional, de interés público", explicó.

Por otro lado, el congresista señaló que, de no asistir a la citación de hoy, ya no habrá más intentos de parte de su comisión parlamentaria para tomar las declaraciones del Presidente.

"No, ya no porque el informe ya está próximo a ser emitido porque hay un plazo de vencimiento. Tenemos que remitir todo lo actuado a los integrantes de la Comisión de Fiscalización para que esto sea aprobado en los próximos días", explicó.

Llamadas entre Fray Vásquez y los congresistas

En otra línea, respecto al informe periodístico de Panorama respecto a que el prófugo Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo, se habría comunicado telefónicamente con 5 congresistas de la República de diferentes bancadas, el presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que investigarán los hechos pero darán prioridad a las diligencias que ya tienen en curso.

"Ya tenemos el vencimiento de la Comisión de Fiscalización, tenemos que seguir ahondando en otras facultades que vamos a solicitar al Congreso para que estos hechos sean también materia de investigación"