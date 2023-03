Poder Judicial leerá resolución sobre pedido de prisión preventiva contra Pedro Castillo el jueves 9

Juan Silva, Pedro Castillo y Geiner Alvarado son acusados del presunto delito de organización criminal. | Fuente: Presidencia

El Poder Judicial evaluó el pedido de la Fiscalía de la Nación de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. A los exfuncionarios se les acusa de la presunta comisión de los delitos de organización criminal y corrupción. Posteriormente, el juez Juan Carlos Checkley indicó que dará lectura a la resolución el jueves 9 de marzo a las 3.00 p. m.

"Siendo las 3.44 p. m. se da por cerrada la presente audiencia y para el día jueves 9 a las 15.00 horas o 3.00 p.m. vamos a continuar con la lectura de la decisión de las partes que son más pertinentes teniendo en cuenta los argumentos vertidos en esta audiencia", dijo el magistrado.

Durante la sesión, la fiscal Galinka Meza dio inicio a la sustentación del requerimiento del Ministerio Público, argumentando que que amigos y conocidos que financiaron la campaña de Castillo Terrones fueron los primeros en participar de la presunta organización criminal. Posteriormente, citó las declaraciones de Bruno Pacheco en donde señala que Fermín Silva Cayatopa, dueño de la Clínica de la Luz, pagó 30 mil soles al exmandatario para designar a Hugo Chávez como gerente de PetroPerú.

Asimismo, dijo que Castillo Terrones habría solicitado un monto correspondiente al 0.5% del proceso de licitación para la construcción del Puente Tarata III. La división de ese pago sería de 100 mil soles para Zamir Villaverde, 100 mil soles para Fray Vásquez y el resto se dividiría con el exmandatario.

Pedro Castillo: "Niego rotunda y categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal"

El expresidente Pedro Castillo negó ser parte de una organización criminal y cuestionó el accionar de la Fiscalía, ya que consideró imposible que se pueda fugar de una cárcel de máxima seguridad.



"Niego rotunda y categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido dos ministros, sino muchos que para ejercer su función han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza del Congreso", dijo durante su intervención.

“Se me viene a acusar de que soy actor de una organización criminal. Los fundamentos y la sustentación que se me está haciendo, que puedo fugarme de un penal de máxima seguridad, que no tengo arraigo familiar. Yo no soy huérfano. Los huérfanos están en otro lado", finalizó.