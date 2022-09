El mandatario tiene seis investigaciones fiscales abiertas en el país | Fuente: Presidencia Perú

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá determinar, en segunda instancia, si un presidente de la República puede ser o no investigado por el Ministerio Público durante el ejercicio de sus funciones. Esto marca especial revelancia debido a la situación que afronta el mandatario Pedro Castillo en la Fiscalía.

La Corte Suprema hizo esta precisión en una resolución donde declara “bien concedido” el recurso de apelación que presentó el jefe del Estado, Pedro Castillo, con el que busca ser excluido de la investigación preliminar que realiza la Fiscalía de la Nación por el caso “Provias Descentralizado – Puente Tarata”.

“Que el auto cuestionado es apelable pues causa gravamen irreparable (se trata de dilucidar si puede investigarse al presidente de la República desde lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución, de suerte que, de la definición de esta institución constitucional y procesal, depende la propia existencia y legitimidad de las diligencias preliminares (presupuesto objetivo )", se precisa en dicha resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.

En este documento, la sala suprema precisa que se deberá señalar fecha y hora para la audiencia pública en la que se analizará este recurso de apelación con la participación de las partes involucradas para emitir una veredicto definitivo al respecto.

El pasado 21 de Julio, la Fiscalía asignada al caso solicitó a este tribunal supremo que se declare infundado el recurso de apelación que presentó la defensa legal del mandatario.

El presidente Pedro Castillo interpuso este recurso de apelación para que se revoque la decisión del juez supremo Juan Carlos Chekley, quien declaró infundada la tutela de derechos que presentaron para anular la disposición de la Fiscalía de la Nación donde se ordena la incorporación del mandatario en está investigación preliminar.

El mandatario es investigado en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado a raíz de este caso, donde también están comprendidos el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, y un grupo de congresistas de la bancada de Acción Popular.

Pedido al Congreso

El presidente Pedro Castillo se mostró seguro de que el Congreso pueda permitirle viajar a Estados Unidos para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. En declaraciones desde Cusco, el mandatario señaló que ya tienen una planificación de las actividades a desarrollar, pero afirmó que si el Parlamento se vuelve a negar "sería lamentable".

“Estoy seguro que el Congreso, ante la experiencia que tuvo anteriormente que no solo el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión, creo que también de los errores se aprende, espero que lo hagan, porque nosotros ya tenemos una planificación y programadas unas reuniones con países hermanos, con empresarios, algunos ministros van a ir. De no hacerlo sería lamentable”, respondió ante la prensa.