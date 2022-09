Presidente | Fuente: RPP

El presidente Pedro Castillo se mostró seguro este viernes de que el Congreso pueda permitirle viajar a Estados Unidos para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. En declaraciones desde Cusco, el mandatario señaló que ya tienen una planificación de las actividades a desarrollar, pero afirmó que si el Parlamento se vuelve a negar "sería lamentable".

“Estoy seguro que el Congreso, ante la experiencia que tuvo anteriormente que no solo el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión,creo que también de los errores se aprende, espero que lo hagan porque nosotros ya tenemos una planificación y programados unas reuniones con países hermanos, con empresarios, algunos ministros van a ir. De no hacerlo sería lamentable”, respondió ante la prensa.

Pedro Castillo negó que haya una intención de fugarse del país como han advertido desde el Congreso por las nvestigaciones que se le siguen al mandatario.

“No solo tengo arraigo laboral, sino arraigo familiar, yo nací en el Perú, no conozco otros espacios que no sean mi provincia de Chota. No se me pasa siquiera por la cabeza cosas así”, expresó el mandatario.

Pedro Castillo solicitó el pasado miércoles al Congreso que autorice su salida del país del 18 al 22 de setiembre para viajar a Nueva York, en Estados Unidos. Este será un nuevo pedido del mandatario, a fin de ir al extranjero luego de que el Parlamento le impidiera asistir a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia.

La solicitud se presentó a través de un oficio dirigido a la primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso, Martha Moyano, que fue suscrito por el jefe de estado y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Sobre el nuevo presidente del Congreso, dijo esperar que haya un mejor diálogo que con Lady Camones, recientemente censurada por el Parlamento.

“Espero que el próximo presiente del Congreso de la República, ese mismo día que sea elegido, podamos encontrarnos y nos podamos visitar para mirar al país y agendar los grandes problemas”, aseveró el mandatario.

Pedro Castillo acudió a la Fiscalía

El presidente Pedro Castillo volvió a acudir a la sede del Ministerio Público para brindar sus declaraciones en el marco de la investigación que se le sigue por el supuesto plagio de su tesis de maestría.

A Castillo se le imputa el presunto delito de falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Como se recuerda, la Universidad César Vallejo dio cuenta de la similitud del trabajo de grado del mandatario con otros textos publicados previamente.

Antes de su llegada a la Fiscalía, Benji Espinoza, abogado de Castillo Terrones, explicó a la prensa el estado de las investigaciones en contra del jefe de Estado.