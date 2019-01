Congresistas reaccionaron y mostraron su posición luego que Pedro Chávarry anunciara que renunciará al cargo. | Fuente: Congreso de la República

Diversas bancadas reaccionaron luego que el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry anunciara para este martes la presentación de su renuncia a dicho cargo, el cual fue criticado en los últimos meses.

Uno de ellos fue el congresista de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde quien indicó que este anuncio debió darse "hace varios meses". "El tweet debió haber salido hace varios meses ante los cuestionamientos. El daño que se hace a la institución no viene de afuera, viene de su interés", dijo a RPP Noticias.

Sin embargo, indicó que esto no es suficiente pues Chávarry debe no solo renunciar a dicho cargo, sino también como fiscal supremo. "Es una accion insuficiente, él no solo debe renunciar a ser Fiscal de la Nación, debe renunciar a fiscal supremo, no podemos permitir que mantenga el control de la junta de fiscales, y con ello se maneja la autonomía de los ficscales y el ministerio público", refirió.

Mientras tanto, y por medio de su cuenta oficial de Twitter, el congresista por Peruanos Por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, escribió que este anuncio era un "clamor nacional".

"RENUNCIÓ Chávarry. Por su irresponsabilidad lo que comenzó como un problema institucional y judicial se convirtió en un conflicto de poderes. Su renuncia era un clamor nacional. La reforma del sistema de justicia no puede parar", escribió Violeta.



Asimismo la congresista por Nuevo Perú, Indira Huilca también usó esta conocida red social para pronunciarse, indicó que esto debe ser también visto en el Congreso de la República.

"Su presencia al interior del Ministerio Público le ha hecho un daño enorme al país. Esta renuncia es insuficiente. Las acusaciones constitucionales en su contra deben verse con prioridad en el Congreso. Lo seguiremos exigiendo", dijo Huilca.

Noticia en desarrollo

RENUNCIÓ Chávarry. Por su irresponsabilidad lo que comenzó como un problema institucional y judicial se convirtió en un conflicto de poderes. Su renuncia era un clamor nacional. La reforma del sistema de justicia no puede parar. https://t.co/FESiT4UTyV — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 8 de enero de 2019