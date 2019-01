Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, en entrevista con RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry señaló que se encontró "por casualidad" con su asesora Rosa María Venegas luego de que esta retirara documentos de una oficina lacrada al interior del Ministerio Público. Imágenes reveladas por El Comercio revelaron que Chávarry estuvo en su despacho cuando se violentó la oficina lacrada de su exasesor Juan Manuel Duarte.

"No sabía que había venido. Yo me enteré que ella estaba ahí cuando me la he encontrado a la hora de la salida. Se presta a suspicacias pero no tengo conocimiento de la forma como han ocurrido los hechos y el encuentro con la señora Venegas fue coincidencia porque ese lugar donde se produce es la salida de nosotros cuando culminamos la labor", señaló a RPP Noticias.

Chávarry negó haber ordenado a sus agentes de seguridad que manipulen la oficina lacrada para que posteriormente Rosa María Venegas pueda sustraer los documentos, tal como lo habrían manifestado a las personas que resguardaban ese lugar. Asimismo, dijo estar dispuesto a que se esta situación se investigue.

"Desconozco las circunstancias de cómo llegaron ahí y por qué tomaron la decisión de participar en este evento. Como consecuencia de las investigaciones tendrán que decir lo que realmente fue. Yo en ningún momento le he dado autorización a ninguna persona para que ingrese a esas oficinas", señaló.

Finalmente, el fiscal supremo consideró que se debe preguntar a las personas involucradas quién le ordenó la sustracción de documentos de la oficina lacrada. En ese sentido, se mostró dispuesto a que se profundicen las investigaciones para aclarar si tiene responsabilidad en esta situación.

"Desconozco las actividades que han realizado ellos ese día. Inspectoría viene investigando, se van a deslindar las responsabilidades y nos sometemos a las investigaciones que desde ahora yo pido porque no tengo ningún temor de que esto se realice. Soy el primer llamado en exigir que esta investigación se realice", dijo.



Deslindo tajántemente de los hechos ocurridos en las áreas del despacho de la Fiscalía de la Nación el día sábado. Las personas vinculadas a estas acciones deben ser investigadas. — Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 8 de enero de 2019

Las imágenes que complican a Chávarry

Imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio Público a las que tuvo acceso El Comercio muestran que Chávarry entró a las 12:23 p.m. del sábado 5 de enero al noveno piso del Ministerio Público. El magistrado estaba acompañado por un miembro de su seguridad, Juan Arias Contreras, que minutos después participó en la irrupción de la mentada oficina.

Según las imágenes difundidas por El Comercio, a las 12:30 p.m., ingresaron los suboficiales Hugo Robles y James Rodríguez, quienes junto con Arias apoyaron a Rosa María Venegas, exasesora de Chávarry, en la sustracción de documentos de la oficina de Duarte.

Luego, a las 12:51 p.m., se ve a Venegas y Rodríguez en el pasadizo con el que se accede al despacho del fiscal de la Nación que, como ya se sabe, estaba en ese lugar.

Sin embargo, lo que más complica la situación del ex fiscal de la Nación ocurrió a las 3:59 p.m. De acuerdo a lo publicado por El Comercio, a esa hora se ve a Chávarry abandonar su despacho acompañado de cinco personas, entre ellas Venegas y los suboficiales Rodríguez y Arias, que minutos antes habían violentado la oficina en cuestión.

El Comercio aseguró en su informe que buscó los descargos de Chávarry, quien no respondió a las llamadas hechas. Cabe mencionar que antes de conocerse estas imágenes, el extitular del Ministerio Público deslindó vínculo alguno con las personas que violentaron la oficina de su exasesor.

“Deslindo tajantemente de los hechos ocurridos en las áreas del despacho de la Fiscalía de la Nación el día sábado. Las personas vinculadas a estas acciones deben ser investigadas”, señaló el martes desde su cuenta de Twitter.