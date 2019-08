Por este mismo caso el Pleno del Congreso decidió acusarlo constitucionalmente. | Fuente: Foto:

El juez supremo Hugo Núñez Julca decidió esta mañana en una audiencia abrir un proceso penal contra el fiscal supremo Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato cuando fue fiscal de la Nación, decisión que dejó sin efecto tras varios cuestionamientos.

En la primera parte de la audiencia, el abogado Julio Rodríguez, defensor legal de Chávarry, sostuvo que el extitular del Ministerio Público no destituyó a los fiscales ni tampoco realizó un acto de ocultamiento, sino que cumplió con las prerrogativas que le da la norma. En ese sentido, solicitó el archivamiento de la denuncia formalizada.



Por su parte, Chávarry recordó que es facultad del fiscal de la Nación dejar sin efecto una designación que él mismo realizó "confiando en estas personas", en referencia a Vela y Pérez. Sin embargo, precisó cuando les retiró esta confianza optó por dejar sin efecto estos nombramientos para que regresen a sus plazas de origen y en sus puestos colocar a fiscales "de connotada trayectoria".

Asimismo, aseguró que si mantuvo en el cargo a Vela y a Pérez fue "por la indebida participación del presidente de la República" Martín Vizcarra, quien interrumpió un viaje oficial al Brasil "en forma abrupta" para retornar al país, cuestionar esta medida y declarar en reorganización al Ministerio Público. Asimismo, indicó que tras la intervención del jefe de Estado ningún fiscal quiso asumir este puesto.

"Ningún fiscal quiso ocupar este cargo, los miembros del Ministerio Público entraron en pánico y no es que yo me haya retractado por otro motivo. Me retracté porque los designados en su reemplazo me dijeron que la coyuntura los obligaba a pedirme que deje sin efecto esta designación y cuando pretendí buscar otros fiscales honestos y transparentes no quisieron asumir esta función", señaló Chávarry.

"Ese fue el motivo por el cual yo, en forma responsable y por evitar que las diligencias pendientes se postergaran, me vi obligado a reponerlos en el cargo y hoy día estamos viendo los resultados del famoso acuerdo de colaboración eficaz con la empresa criminal Odebrecht que han venido trabajando de una forma indebida", agregó.

Chávarry también aprovechó para criticar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht que fue impulsado por el equipo especial Lava Jato, a cargo de Rafael Vela. El fiscal supremo criticó que empresas como Odebrecht, "que son verdaderamente organizaciones criminales", no sean investigadas por lavado de activos y corrupción de funcionarios.

"Esas son investigaciones que se vienen dando dentro de un marco de haberse pagado coimas y sin embargo no están comprendidos en el delito de corrupción de funcionarios. Hoy en día estamos viendo lo que viene sucediendo. Ahora se corrobora la actuación que yo tuve en ese momento. No me arrepiento de lo que hice", cuestionó.