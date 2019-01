Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra el ex fiscal de la Nación. | Fuente: Foto: Congreso

El abogado Juan Peña, defensor legal del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, dijo tomar con sorpresa la decisión del Poder Judicial de ordenar 9 meses de impedimento de salida del país en contra del ex titular del Ministerio Público. En diálogo con RPP Noticias, reconoció que desde hace dos días no se logra comunicar con él, aunque aseguró que se encuentra en Lima.

"Se nos está haciendo complicado (comunicarse con Chávarry) desde hace dos días. Tengo problemas con las llamadas con él, no sé qué pasa con nuestros teléfonos. Estamos intentando comunicarnos y nuestros operadores (telefónicos) no nos ayudan. No sé qué pasa, la llamada no ingresa", señaló.

Para Peña, la medida, dictada por el juez Hugo Núñez Julca, responde a la denuncia que le entabló el fiscal José Domingo Pérez por encubrimiento real. No obstante, cuestionó que no se haya tomado ninguna medida judicial en contra de las personas que aceptaron haber sustraído documentos de la oficina de su asesor.



"Causa extrañeza porque no sé si las otras personas que están involucradas que han aceptado la responsabilidad en estos hechos tengan alguna medida o si la investigación contra ellos se ha iniciado, pero contra Chávarry a quien no se le ve sustrayendo o ingresando a este cuarto hoy tiene impedimento de salida", cuestionó.

Luego de marcar distancias entre la situación con el caso del destituido juez supremo César Hinostroza, el abogado dijo que el ex fiscal de la Nación está dispuesto a ser investigado en el Ministerio Público y en el Congreso "respetando las normas".

"Respecto a la libertad de una persona creo que todo el mundo tendría temor de que se le vulnere este derecho. Sustentamos esta preocupación por cómo se viene suscitando las cosas: que te enteres a través de los medios de imputaciones y no a través de un debido proceso es lo que preocupa", sentenció.