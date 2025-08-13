PPK sobre expresidentes presos en el Perú: "Todo esto crea mucha inestabilidad"

En diálogo con RPP, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski lamentó la situación que se vive en el país con respecto a los expresidentes y aseguró que es fundamental tener una "presidencia honesta".

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski aseveró que la situación de tener cinco exmandatarios en la cárcel genera inestabilidad en el país. Esto tras conocerse que Martin Vizcarra cumplirá cinco meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Todo esto genera mucha inestabilidad y claro es fundamental tener una presidencia honesta. En mi caso no hay ninguna acusación o infundio de los dos años que yo pasé en la Presidencia", aseguró PPK en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Kuczynski Godard brindó un mensaje de aliento a la familia de Martín Vizcarra, pero evitó dar una opinión personal sobre lo que pasa su exvicepresidente, quien estará en un penal durante los próximos meses.

"Yo le deseo todo lo mejor a su esposa e hijos, pero no haré comentarios por él. (Sobre si se arrepiente de llevarlo en su plancha presidencial). Esa es otra discusión que se llevará a cabo más adelante", sostuvo el exmandatario.

El expresidente se refirió a la situación política, judicial y económica en el Perú

A favor de la ley de amnistía

Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski manifestó estar a favor de la ley de amnistía para policías y militares, recientemente promulgada por Dina Boluarte. En su opinión, con esto se debe cerrar un capítulo en el país.

"Yo estoy de acuerdo con esa ley. La batalla contra Sendero fue hace más de 30 años y los que cometieron crímenes hace tiempo que han sido castigados, han estado en la cárcel años y años. Tiempo de cerrar este capítulo", aseveró.

PPK, si bien respaldó la norma, rechazó la idea de que el Perú se retire de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos. "Tenemos que seguir respetando la batalla que se libra en el mundo, basta con ver con lo que pasa en Gaza", indicó.