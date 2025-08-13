Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra

El exmandatario es investigado por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.



Chávez Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por ello declaró fundado el pedido de la Fiscalía.

Martin Vizcarra es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de las obras cuando fue gobernador de Moquegua.

De acuerdo con la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Martín Vizcarra fue detenido inmediatamente terminada la audiencia y el INPE determinará en las próximas horas el lugar donde deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva.

El caso

El juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, había rechazado el pasado 27 de junio el pedido de seis meses de prisión para Martín Vizcarra tras considerar que no se verificaba el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justificaran la medida.

La Fiscalía presentó una apelación unos días después y el pasado 26 de julio la Tercera Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso interpuesto por el Ministerio Público para anular la resolución que había emitido el juez Alcocer. De esta manera, el pedido de prisión contra el expresidente volvió a ser analizado, pero por otro magistrado de Investigación Preparatoria Nacional.

