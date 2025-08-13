Fiscal Juárez: Juicio a Vizcarra acabará en "tres o cuatro meses" y por eso no se dictó más tiempo de prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal provincial Germán Juárez Atoche indicó este miércoles que el juez Jorge Chávez Tamariz solo dictó cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, pues prevé el juicio oral por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua termine pronto.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el fiscal explicó que aproximadamente quedan unos tres o cuatro meses del juicio oral y que la fase en la están ahora es la lectura de piezas procesales.

“El juez justamente dicta estos cinco meses de prisión preventiva y no los seis que pide el Ministerio Público, por una sencilla razón, porque el juez prevé de que este juicio va a terminar pronto, le calculo unos tres o cuatro meses”, indicó.

“Estamos en el estadio de lectura de piezas procesales, ya declararon los testigos, ya declararon los peritos tanto los presentados por el Ministerio Público como por parte de la defensa. Estamos en oralización de documentales, que nos llevará un mes y otro mes en el caso de que pueda haber prueba complementaria”, añadió.

Señala que Vizcarra no cumplió con los arraigos

Asimismo, indicó que el juez determinó que Martín Vizcarra no cumplía con los arraigos familiar ni laboral. Según explicó, el exmandatario no pudo demostrar que cuenta con arraigo domiciliario, pues Fiscalía expuso que su esposa y su hijo menor viven en Moquegua, mientras que sus hijas mayores viven en departamentos ajenos al suyo.

Respecto del arraigo laboral, Juárez Atoche indicó que Martín Vizcarra adjuntó contratos para su conveniencia en una empresa que tiene como gerente general a su esposa. Asimismo, señaló que el exmandatario fue contratado para una obra que ya había sido realizada.

“Hay peligrosismo procesal porque no hay arraigo laboral, no hay arraigo familiar y además, la conducta del procesado no ha sido la más idónea que digamos, porque anteriormente había tenido un requerimiento para que se mantuviera y respetara las reglas de conducta que se le había impuesto, lo cual no lo hizo”, dijo.

“El arraigo familiar no solamente decirte que tiene una familia, sino que tiene que demostrarse que efectivamente existe un núcleo familiar de manera constante y permanente, situación que no se evidencia en el caso del señor Martín Vizcarra (…) El arraigo laboral es clamoroso, porque eso demuestra la temeridad del señor Martín Vizcarra de adjuntar contratos que son adecuados para su conveniencia y acreditar un arraigo laboral”, añadió.

Testimonios

El fiscal indicó que el juez Chávez Tamariz también consideró las sentencias de colaboración eficaz que incriminan al exmandatario en actos de corrupción cuando fue presidente regional de Moquegua.

“Ha tenido en cuenta las sentencias de colaboración eficaz que ofreció el Ministerio Público, que ya con eso se acreditaba que estas personas que han declarado en juicio como es en el caso Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, uno de los principales colaboradores, este señaló e incriminó al señor Martín Vizcarra Cornejo en el caso Lomas de Ilo, pero no solamente el dicho, la delación, sino todos los elementos de convicción que corroboraron su declaración”, sostuvo.

“Eso es lo que ha sopesado en esta medida coercitiva que ha dictado el juez y en la misma manera, la ampliación del hospital Moquegua, también ha tenido en cuenta las declaraciones de los colaboradores y específicamente la sentencia de colaboración del señor Hernández Calderón, que fue amigo de Martín Vizcarra Cornejo y que fue sentenciado en merced a esta colaboración eficaz”, agregó.