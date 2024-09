Pericias a celulares de Junior Izquierdo no son parte de proceso a Juan José Santiváñez, señala abogado de ministro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Caro, abogado del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó que las pericias forenses del Ministerio Público realizados a dos teléfonos del capitán de la Policía Junior Izquierdo sean parte de del proceso fiscal que afronta su patrocinado.

A través de su cuenta de X, el abogado señaló que, en los documentos difundidos en vísperas por el dominical Panorama no son pericias sobre la autenticidad de la información.

“Corresponderían únicamente al procedimiento de extracción de información y realización de copia espejo de lo que aparecería en una o más fuentes (celulares)”, señaló el abogado.

Señala que ministro solo puede ser investigado por el fiscal de la Nación

Sostuvo también que la extracción no se dio como parte de la investigación a Santiváñez, sino en un proceso ante una Fiscalía Provincial en la que se investiga a otras personas.

“Esa es la razón por la cual dichas actas no forman parte del proceso contra el señor Santiváñez, de modo que no lo afectan ni lo vinculan. El señor Santiváñez no puede ser investigado por una fiscalía provincial, sólo por el fiscal de la Nación por ser ministro”, agregó.

La defensa legal del ministro dijo que la Fiscalía de la Nación ya ordenó sus propios actos de investigación, los cuales abarcan procedimientos propios para la extracción y análisis de la prueba digital.

Añadió que no se puede dar más detalles porque “la Fiscalía de la Nación ordenó de modo expreso que las partes resguarden la reserva de la investigación (Disposición Fiscal 3 de 6.9.24)”.

