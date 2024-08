Críticas del ministro del Interior contra el Ministerio Público son porque se han iniciado diligencias en su contra, dice fiscal de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Juan Carlos Villena aseguró que, en el último semetre, se ha presentado 30 denuncias constitucionales contra el Ejecutivo

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en entrevista exclusiva con RPP, respondió a las críticas que, desde hace días atrás, ha formulado el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el ministro de Salud, César Vásquez, contra el Ministerio Público.

Como se sabe, el último miércoles, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) indicó que le "preocupa la actuación del Ministerio Público, porque "pareciera ser enemigo de la Policía o de la población". Asimismo, en otro momento indicó que "el sistema está podrido" al referirse a la actuación de dicha entidad.

Por su parte, ayer, jueves, el ministro de Salud, tras denunciar la existencia de un presunto 'Cártel de los laboratorios', exigió que el Ministerio Público investigue a empresas farmacéuticas.

“Investigan a políticos, pero no quieren investigar a los grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que existe un club de la medicina o cartel de laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos. No hay ningún comunicado al respecto”, sostuvo.

Hemos "iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro del Interior"

Al respecto, Villena Campana dijo no estar extrañado por la conducta del titular del Mininter pues, los últimos días del pasado julio, según indicó, se han iniciado diligencias preliminares en su contra por presunto delito de abuso de autoridad.

"No nos extraña la conducta del ministro, porque recientemente el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista (…), y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio", indicó en La Rotativa del Aire.

"Esto se ha notificado recientemente, los últimos días de julio, y a partir de ahí, diariamente, vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público. Nosotros nos encontramos indignados, mortificados por las expresiones del ministro, porque no es cierto lo que dice", agregó.

Cabe señalar que, el pasado 18 de junio, el portal La Encerrona reveló un audio de WhatsApp en que se escucharía al ministro del Interior decirle a un interlocutor: "dile al doctor que controle a ese h** de La Encerrona, la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea”.

Semanas después, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el interlocutor sería el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, apodado 'Culebra', efectivo de la Diviac que habría hecho entrega al Ministerio Público de todos los mensajes que intercambió con Juan José Santiváñez.

Respecto al ministro de Salud, César Vásquez, el fiscal de la Nación señaló que este también viene siendo investigado por el Ministerio Público, y que ya han iniciado las investigaciones concernientes al presunto 'Cártel de los laboratorios', por lo cual emplazó al titular del Minsa a brindar nombres.

"He escuchado también, por medio de la prensa, que los exministros le han requerido al ministro de Salud que dé los nombres, que dé precisiones o que presente una denuncia formal sobre el tema. Y hay que asumir la responsabilidad cuando uno denuncia algo (...) Nosotros investigamos, muchas veces, por denuncias de parte, por informes que nos llegan de las otras fiscalías o de otras autoridades, pero también de oficio, muchas veces por noticia periodística (…) Nosotros iniciamos las investigaciones cuando creemos que hay indicios de criminalidad", indicó.

"El ministro de Salud también está investigado por otro tipo de delitos en la Fiscalía de la Nación. Entonces, no nos extraña que se expresen de esa forma, pero nosotros continuamos con nuestra labor", remarcó.

"Preferimos ser considerados enemigos y no los grandes amigos del Ejecutivo"

Por otro lado, el fiscal de la Nación resaltó que, en el último semestre, ha presentado 30 denuncias constitucionales contra el Ejecutivo, entre ellas por las muertes en las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022, por lo que dijo no estar extrañado de que haya este tipo de cuestionamientos desde ese sector.

"Hemos presentado más de 30 denuncias constitucionales al Congreso en este último semestre. La última o una de las últimas ha sido la denuncia contra la presidenta y los exministros por las muertes en las protestas. Y también ha habido expresiones de esa naturaleza", señaló.

"Nos dicen que somos los enemigos. Bueno, preferimos ser así o ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo, o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar. En el caso de la Fiscalía de la Nación, es nuestra responsabilidad investigar a los altos funcionarios, y así lo estamos haciendo", recalcó.

En ese sentido, también indicó que el Ejecutivo ha presentado proyectos de ley de reforma del Ministerio Público y una serie de decretos legislativos que atentarían contra las funciones de su sector.

"¿Cuántos proyectos de ley de reforma del Ministerio Público ha habido? Por lo menos cuatro en el último semestre. Y también el Ejecutivo ha expedido decretos legislativos que vulneran nuestras funciones constitucionales de conducción de la investigación del delito, y que también hemos presentado denuncia de inconstitucionalidad contra estos decretos legislativos", aseveró.

Asimismo, refirió que, desde febrero último, su sector ha pedido recursos al Ejecutivo para cumplir con sus labores, pero que esto aún no ha tenido respuesta.

"Hemos sido citados en enero por la Presidencia de la República en el Palacio de Gobierno todos los actores, y en esa reunión prometieron dar los recursos necesarios al Ministerio Público. Hemos presentado, en febrero, un pedido de recursos adicionales presupuestarios. Hoy no tenemos respuesta, y tiene razón el comandante general Zanabria que dice que no cumplimos a veces, que no tenemos el suficiente personal fiscal, pero es que no nos dan los recursos suficientes, sobre todo para personal administrativo, peritos, médicos legistas", indicó.