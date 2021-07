Periodista se refirió a la investigación del caso 'Los Dinámicos del Centro'. | Fuente: RPP Noticias

La periodista de investigación Graciela Villasís tomó "con sorpresa" lo dicho por el coordinador de la fiscalía anticorrupción, Omar Tello, quien calificó de "falaces" las afirmaciones vertidas en una publicación del diario Perú21 del pasado 9 de junio sobre el caso de 'Los Dinámicos del Centro' y rechazó, además, haber tenido información desde el primero de mayo de este año.

Al respecto, Villasís señaló que su equipo "se ratifica en todos los extremos" en que el 15 de mayo la fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, solicitó al Poder Judicial una orden de detención preliminar contra 37 implicados en el caso 'Los Dinámicos del Centro', entre ellos fundadores y dirigentes del partido Perú Libre.

Según la cronología hecha por la periodista, el 1 de junio la jueza a cargo aceptó la ejecución de un allanamiento. Villasís agrega que esto fue conocido por fuentes propias e incluso por una comunicación con el área de prensa de la Fiscalía de la Nación, donde precisaron que dependía del fiscal a cargo establecer "el momento oportuno" para ejecutarlo.

Villasís también recuerda que en una entrevista con Perú21, el fiscal Omar Tello señaló que "la medida ha salido en una época no apropiada", en referencia al proceso electoral. Sobre este tema, la periodista cuestionó que el fiscal pretenda "hacer una evaluación política" en lugar de ejecutar los mandatos judiciales "oportunamente para evitar la pérdida de la eficacia".

"La consecuencia ha sido que diez personas se fugaron y se perdió la información valiosa que tenían. Dos de ellos, brazo derecho del señor Vladimir Cerrón, están no habidos. Nosotros hicimos una línea del tiempo hasta el día en que se ejecuta el operativo. El fiscal Tello señala que tenía 15 días, pero de 15 días 15 es el último", señaló.

Me ratifico plenamente en el contenido de este informe. https://t.co/y51JeldRBW — Graciela Villasís (@gvillasis) July 14, 2021

Fiscal cuestiona publicación de "informaciones reservadas"

El fiscal Omar Tello señaló que la medida de allanamiento y detención contra 37 hombres en el marco del caso Los dinámicos del centro, autorizada el mes pasado por el Poder Judicial, podía haber tenido una duración de 15 días (plazo que establece la norma), por lo que no existe ninguna irregularidad en cuanto a la diligencia. Agregó que no retrasó la diligencia porque no tenía conocimiento de la fecha de la misma.

De esta manera, Omar Tello se quejó por la publicación que hizo el diario Perú21 el pasado 9 de junio en la que se informa de un operativo de allanamiento y detención preliminar para 37 personas involucradas en el caso 'Los Dinámicos del Centro'. Según dijo, la publicación puso en riesgo el operativo que finalmente se concretó el 15 de junio.

"Lo que no puedo permitir y me indigna, a la fiscal también y todos los miembros del Ministerio Público, es que estas informaciones que son reservadas se vengan abajo", reprochó luego de recordar que los implicados en el caso tomaron acciones legales guiados por una publicación que menciona a Vladimir Cerrón como uno de los implicados.

"No pueden atribuir al Ministerio Público y al Poder Judicial una acción que ha sido enteramente de responsabilidad de Perú.21 (...) El éxito de un operativo radica, más que en el tiempo, en la reserva del mismo, y Perú 21 con su publicación irresponsable alertó a muchos de los que podían estar comprometidos. (…) El señor Ciro Cancho al día siguiente de la publicación presenta un habeas corpus a favor de 17 personas”, afirmó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: