"No tenía conocimiento del operativo, menos de la fecha", indicó.

La semana pasada, el Poder Judicial autorizó una medida de allanamiento y detención contra 37 hombres en el marco del caso Los dinámicos del centro. La Policía tenía lista toda la logística, sin embargo,el Ministerio Público decidió que la intervención sería el 6 de junio.

Al respecto, el coordinador de la fiscalía anticorrupción, Omar Tello, señaló que la medida podía haber tenido una duración de 15 días (el plazo que establece la norma), por lo que no existe ninguna irregularidad en cuanto a la diligencia. Agregó que no retrasó la diligencia porque no tenía conocimiento de la fecha de la misma.

“Lo que no puedo permitir y me indigna a la fiscal también y todos los miembros del Ministerio Público es que estas informaciones que son reservadas se vengan abajo”, acotó.

En este sentido, Tello sostiene que los implicados en el caso tomaron acciones legales guiados por una publicación que menciona a Vladimir Cerrón como uno de los implicados.

“Como anexo se presenta la publicación de Perú.21. No pueden atribuir al Ministerio Público y al Poder Judicial una acción que ha sido enteramente de responsabilidad de Perú.21”, añadió.

“El éxito de un operativo radica, más que en el tiempo, en la reserva del mismo y Perú 21 con su publicación irresponsable alertó a muchos de los que podían estar comprometidos. (…) El señor Ciro Cancho al día siguiente de la publicación, presenta un habeas corpus a favor de 17 personas”, afirmó.

Finalmente, el coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción señaló que no mencionó al periodista de este medio sobre la ejecución de medidas contra la organización criminal "Los dinámicos del centro". "Ustedes van a leer todo, o van a escuchar todo el video, el audio, porque se ha grabado. Nunca menciono el caso Los dinámicos del Centro, nunca lo menciono porque no tenía conocimiento", aseveró.

