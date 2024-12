PJ cuestiona iniciativas del Congreso: Reformar el sistema de justicia "no puede hacerse a espaldas de jueces y fiscales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Poder Judicial anunció la formación de una comisión para tomar acciones contra las leyes promulgadas

La Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial se pronunció sobre la iniciativa promovida por el Congreso respecto de la reforma del sistema de justicia y consideró que no pueden realizarse modificaciones de esa envergadura "a espaldas de jueces y fiscales".

Asimismo, consideró "preocupante" que se cree una comisión exclusivamente parlamentaria, pues contraviene a la propia tradición legislativa de generar consensos en aras de la lucha contra la criminalidad.

"El Congreso aprobó la reforma integral del sistema de justicia a través de propuestas a cargo de una comisión exclusivamente parlamentaria. No solo 90 días calendario son insuficientes para definir un plan de reformas ordenado y democrático, sino que la transformación de la justicia no puede hacerse a espaldas o contra los jueces y fiscales. Cabe recordar que toda la sociedad está interesada en mejorar el servicio de justicia. Y desde ese interés social, los jueces somos parte de la solución, no parte exclusiva del problema, como parece desprenderse de la moción 15003, aprobada el miércoles 11 del presente mes", suscribió la Sala Plena desde el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia.

"Resulta preocupante que, en contradicción con la tradición legislativa nacional de elaborar los principales códigos a través de una Comisión interinstitucional, se cree una comisión exclusivamente parlamentaria. Una visión tan reducida impedirá la elaboración de un Código Penal que genere consenso y asuma las corrientes político-criminales más idóneas para enfrentar la delincuencia", agregó.

"Es alarmante el riesgo de afectar el principio de separación de poderes"

Más adelante, la Sala Plena calificó de "alarmante" la afectación al principio de separación de poderes, debido a que las reformas del Congreso afectaría la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Llama la atención la profunda reforma ha sufrido la institución de las diligencias preliminares o investigación preliminar con patente desconocimiento del artículo 159, numeral 4, de la Constitución, que establece la conducción desde su inicio de la investigación delito al Ministerio Público, lo cual crea un desbalance en su relación con la Policía. Asimismo, la modificación del tipo legal de crimen organizado en una línea preocupante de marchas y contramarchas que reduce sensiblemente la posibilidad de una persecución procesal razonable y efectiva en aras de la tutela de los intereses públicos", aseveró.

"Es perturbadora la reforma del Código Procesal Constitucional al limitar los poderes de control constitucional de las decisiones parlamentarias y generar un procedimiento especial que revela un claro desequilibrio de los principios de separación, equilibrio e independencia de los públicos”, manifestó.

Además, precisó que la sobrecriminalización del delito de prevaricato tendría un carácter inconstitucional, pues contraviene el artículo 139 de la Constitución, que se refiere a las competencias del juez.

"Respecto del delito de prevaricato (...), es alarmante el riesgo fundado de afectar el principio de separación de poderes e independencia judicial al criminalizar infundadamente los criterios de los jueces plasmados en sus resoluciones, con clara afectación a lo consagrado en el artículo 139, numeral 2 de la Constitución, que dispone que ninguna autoridad puede interferir en un proceso bajo la competencia de un juez", añadió.

Poder Judicial formó una comisión para tomar acciones contra las leyes promulgadas

Finalmente, la Sala Plena comunicó que ha conformado una comisión que se encargará de analizar y tomar acciones contra las leyes promulgadas a fin de ejecutar "reformas razonables" que sean beneficiosas en el tiempo.

“Los grandes cambios que requiera el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y justificando veladamente el intervencionismo al sistema de justicia, que nada bueno traería consigo, como lo demuestra nuestra propia historia constitucional", indicó.

"La Sala Plena de la Corte Suprema ha formado una comisión para analizar las leyes promulgadas, tomar las acciones correspondientes y adelantar una línea de reformas razonables que sirvan de guía al plan de acción de la justicia para los próximos años", culminó.