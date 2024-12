Delia Espinoza advierte riesgos en ley que prohíbe detención de policías: "No es bueno en un estado de derecho"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Delia Espinoza: "El policía es un ser humano, también se puede equivocar, también puede cometer excesos, esa es una preocupación"

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, en entrevista exclusiva para RPP, expresó su preocupación por la reciente promulgación de la Ley Nº 32181, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal y establece nuevas medidas sobre uso de armas de fuego para efectivos de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones.

Como se sabe, dicha normativa impulsada por el Congreso establece que la Fiscalía estará impedida de solicitar la prisión preventiva o la detención preliminar contra los agentes de la PNP que hagan uso de sus armas o medios de defensa y ocasionen alguna muerte o lesión.

En esa línea, la magistrada consideró que esto implica la "legalización excesiva o indiscriminada del uso de las armas de reglamento de la Policía Nacional".

"Hay otro problema que yo quisiera aprovechar y mencionar con esta Ley 32181 que casi nadie lo está comentando: el tema de la legalización excesiva o indiscriminada del uso de las armas de reglamento de la Policía Nacional. Se está prohibiendo expresamente que ellos puedan ser detenidos preliminarmente o que se solicite prisión preventiva sobre ellos, cuando ejerciendo el uso de esa arma de reglamento puedan haber cometido lesiones o muerte", destacó.

Espinoza Valenzuela consideró que un oficial de la Policía "también puede cometer excesos" y que se estaría dando "indiscriminadamente, una libertad total y absoluta" a dichos efectivos, lo cual "no es bueno en un estado de derecho".

"Dice 'en el uso de sus funciones', pero, cuidado, casuística. Un caso bien sencillo: si estando de servicio un policía, de pronto, cree que hay alguien que está cometiendo un delito, cree en su percepción objetiva [y] usa su arma de fuego, dispara, no hubo resistencia […] El policía es un ser humano, también se puede equivocar, también puede cometer excesos, esa es una preocupación", manifestó.

"Si nosotros quitamos ese control, entonces estamos dando, indiscriminadamente, una libertad total y absoluta, lo cual no es bueno en un estado de derecho", agregó.

"Con este retroceso [del Congreso] no están volviendo a la fórmula original"

Asimismo, la fiscal de la Nación se refirió al cambio que hizo el Congreso en esta ley en cuanto a detención preliminar para casos de no flagrancia. Como se sabe, en la última sesión del pleno, el Parlamento dispuso modificar dicha disposición a través de un texto sustitutorio.

No obstante, Espinoza Valenzuela advirtió que, "con este retroceso", no se está "volviendo a la fórmula original" contenida en el Nuevo Código Procesal Penal, sino que se habría hecho un cambio que "no es del todo, digamos, alegre o feliz".

"La redacción que se ha hecho con esta recapacitación que ha hecho el Congreso no es del todo, digamos, alegre o feliz, porque antes decía el texto ‘cuando existan razones plausibles para que se proceda a la detención preliminar’, que es un término amplio […], estamos hablando del texto original del Código Procesal Penal antes del primer cambio. Ahora, con este retroceso que está experimentando esta Ley 32181 están cambiando ese término, o sea, no están volviendo a la fórmula original, lo que están haciendo es que hayan ‘elementos razonables’. ¿Eso qué significa? a nivel judicial, cuando el Ministerio Público requiera la detención preliminar, va a tener que haber un baremo mucho más alto de exigencia, que el juez va a tener que comprobar, el juez va a exigir elementos razonables", explicó.

Consultada sobre qué podían ser esos "elementos razonables", la magistrada indicó que se refiere a "que haya mayor contundencia, que haya mayor especificidad".

"Es un término que los abogados lo comprendemos perfectamente que levanta la valla y dificulta, ese es un problema", sostuvo.

Finalmente, la titular del Ministerio Público consideró que el Congreso no puede "legislar de manera tan apresurada, sin ver las consecuencias sociales" de sus leyes.

"Lo que debo hacer es una crítica constructiva hacia el Congreso, de que no se puede, por esa razón, legislar de manera tan apresurada, sin ver las consecuencias sociales, jurídicas y en todo ámbito que puede ocasionar este tipo de decisiones. Ha habido liberaciones en los últimos días a raíz de esta ley que todavía no termina de promulgarse y publicarse; es decir, los efectos dañinos todavía se siguen dando", puntualizó.