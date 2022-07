Lava Jato: PJ dictó mandato de comparecencia con restricciones para Susana Villarán por presunto delito de colusión agravada

A Susana Villarán se le ha impuesto además el pago de una caución de 20 mil soles. | Fuente: Andina

El Juez Jorge Chávez Tamariz dictó mandato de comparecencia con restricciones para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada vinculado al caso Lava Jato.

El magistrado dispuso que Villarán de la Puente cumpla reglas de conducta tales como: no ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con sus co imputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso, entre otras. Además, se decidió imponerle el pago de una caución de 20 mil soles.



No obstante , el juez Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de impedimento de salida del país para la exburgomaestre capitalina por 36 meses, al precisar que la Fiscalía no ha programado diligencias que requiera la presencia de la imputada en este caso.

De esta forma, el magistrado acogió "en parte" la solicitud que hizo el despacho del fiscal José Domingo Pérez quién, además de pedir la comparecencia con restricciones para Susana Villarán, requirió que se le impusiera una caución de 100 mil soles y que no pudiera salir del país por 3 años.



Lava Jato: hipótesis fiscal

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, la exburgomaestre capitalina habria concertado con directivos de la empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac afín de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.

Esto permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en el año 2013 a cambio de obtener apoyo económico para su campaña de re elección en el sillón municipal en el año 2014.

El juez Chávez Tamariz también dictó mandato de comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por dos meses y el pago de cauciónes de entre 10 mil y 08 mil soles para los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, Miguel Priale Ugas, José Castro Gutiérrez y Augusto Rey Hernández de Agüero, implicados en el caso.



Susana Villarán afronta también otras Investigación Preparatoria por recibir un presunto apoyo económico de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S para financiar su campaña por el "No" a su revocatoria como Alcaldesa de Lima.

