PJ evaluará este viernes si impone seis meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

La audiencia se realizará a las 11:00 a. m. en la sede la Corte Superior Nacional, en el Cercado de Lima.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará este viernes, 8 de agosto, el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

En una audiencia, que se realizará a las 11:00 a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, el magistrado evaluará el requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche para que se imponga dicha medida restrictiva contra el exmandatario a raíz de este proceso penal.

El magistrado también deberá analizar los argumentos de la defensa legal del Vizcarra Cornejo para que se rechace el requerimiento fiscal de seis meses de prisión preventiva.

Chávez Tamariz precisa en su resolución de convocatoria a esta audiencia de prisión preventiva que es “facultativo” que el acusado se haga presente en la audiencia pública, y si se hace presente podrá hacer el uso de la palabra. Sin embargó, sí es obligatoria la presencia de su abogado y de la Fiscalía.

El juez analizará este requerimiento asunto luego que, el último 25 de julio, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la resolución que emitió el juez Víctor Alcocer, quien había declarado infundado este requerimiento fiscal de seis meses de prisión preventiva por la existencia de vicios estructurales en la resolución apelada; y ordenó que otro juez de Investigación Preparatoria Nacional vuelva evaluar dicho requerimiento fiscal.

Juicio oral contra Martín Vizcarra

Cabe recordar que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lleva adelante el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.