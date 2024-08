PJ evaluará hoy si incorpora a la Procuraduría Anticorrupción como actor civil en investigación por caso ‘Los intocables de la corrupción’

Si el juez Jorge Chávez Tamariz acepta este pedido de constitución para ser actor civil, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción quedará habilitada para poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil en favor del Estado.

El Poder Judicial evaluará este martes 20 de agosto si ordena que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción sea incorporada como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria seguida a los exfuncionarios de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, Alcides Villafuerte, Elizabeth Ugarte y otros implicados en el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’ durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 2:30 de la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz analizará el requerimiento que hizo la defensa legal del estado peruano para constituirse como actor civil dentro de este proceso penal y además escuchará a las partes involucradas para emitir una decisión al respecto.

El magistrado programó está audiencia virtual luego que la defensa legal del exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla y del empresario Zhang Xia formularan oposición al pedido de la Procuraduría Anticorrupción al considerar que no está debidamente planteado el relato circunstanciado del delito en su agravio, que no se adjunta prueba documental que acredite su derecho, que no tiene claro la conducta en concreto que han trasgredido sus patrocinados y la insuficiencia de exposición de los elementos que justifican su pretensión resarcitoria.

Eventual solicitud de reparación civil

Si el juez Chávez Tamariz acepta este pedido de constitución en actor civil, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción quedará habilitada para poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se les puedan imponer a estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este caso.

Mediante una solicitud de constitución en actor civil presentado el último 6 de mayo, la Procuraduría Anticorrupción precisó la pretensión patrimonial que persigue además de establecer el perjuicio respecto al hecho delictivo atribuido a cada uno de los investigados y expone además las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil dentro de este caso.

Según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ‘Los Intocables de la Corrupción’ están dedicados a promover lobbies ilícitos para apropiarse de dinero del estado a través de contrataciones públicas fraudulentas en Provías Descentralizado que, según la versión de colaboradores eficaces, se habrían realizado durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra (marzo del 2018 a noviembre del 2020).