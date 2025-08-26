Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

PJ iniciará el 5 de setiembre audiencia de control de acusación contra Luis Nava y Enrique Cornejo por caso Tren Eléctrico

Palacio de Justicia.
Palacio de Justicia. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez Leodan Cristóbal iniciará la denominada etapa intermedia en este proceso penal, en la que deberá realizar una revisión de esta acusación fiscal y también resolver observaciones y pedidos que presenten las partes involucradas, a fin de establecer si se cumplen los requisitos para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial iniciará el viernes 5 de setiembre la audiencia de control de la acusación fiscal presentada contra Luis Nava, exsecretario General de la Presidencia durante el segundo gobierno del fallecido exmandatario Alan García, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y otras 10 personas por el caso del Proyecto Tren Eléctrico, tramos 1 y 2, vinculado a Odebrecht.

En una audiencia virtual, de carácter inaplazable, a realizarse desde las 9:30 de la mañana, el juez Leodan Cristóbal Ayala comenzará la denominada etapa intermedia de este proceso penal, en la que deberá realizar una revisión de esta acusación fiscal y también resolver observaciones y pedidos que presenten las partes procesales involucradas, a fin de establecer si se cumplen los requisitos para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral.

Mediante una resolución emitida el último 19 de agosto a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que en el presente caso se tiene un total de 184 533 hojas o folios ingresados a este  expediente por lo que su despacho considera que se trata de un caso de alta complejidad por presentar una pluralidad importante de imputados que en el extremo acusatorio cuenta con 14 imputados (12 personas naturales y dos personas jurídicas ) así como 2 pedidos de  sobreseimientos o archivo; así como un alto número de hechos relevantes que comprende los diversos niveles de poder del Estado.

Pedido fiscal

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó 30 años de prisión para Luis Nava, así como 21 años de cárcel para Enrique Cornejo Ramírez y otras 10 personas al formular una acusación por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado en perjuicio del estado a raíz de este caso.

La acusación fiscal también comprende a dos personas jurídicas que habrían sido instrumentalizadas para la comisión del delito de lavado de activos.

Los hechos están referidos a los tramos 1 (Villa El Salvador-Grau) y 2 (Grau-San Juan de Lurigancho) del Proyecto Tren Eléctrico, en el periodo del 2009 al 2011, durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Caso Tren Eléctrico Luis Nava Enrique Cornejo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA