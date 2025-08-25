Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial dictó 4 años de prisión contra Juan de Dios Zorrilla

La sede de Palacio de Justicia, en Cercado de Lima.
La sede de Palacio de Justicia, en Cercado de Lima. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Al imputado le impusieron también una multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/380 000 a favor del Estado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó cuatro años de prisión contra el abogado Juan de Dios Zorrilla por el caso Árbitros de Odebrecht.

En esta sentencia de terminación anticipada también se impuso al procesado una pena de multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/380 000 a favor del Estado. 

La Fiscalía señaló en un comunicado que “este logro significa la onceava sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato”.

Además, esta medida conseguida por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda se suma a las 61 sentencias condenatorias obtenidas por el proceso de colaboración eficaz.

A inicios de agosto, el Ministerio Público presentó una acusación penal contra los abogados Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre el 2011 y 2015 (caso Árbitros de Odebrecht).

Este modus operandi, según el organismo público, fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron estos procedimientos para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Caso Árbitros de Odebrecht Poder Judicial Juan de Dios Zorrilla Equipo Especial Lava Jato

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA