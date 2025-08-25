Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial dictó 4 años de prisión contra Juan de Dios Zorrilla

Al imputado le impusieron también una multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/380 000 a favor del Estado.
El Poder Judicial dictó cuatro años de prisión contra el abogado Juan de Dios Zorrilla por el caso Árbitros de Odebrecht.
En esta sentencia de terminación anticipada también se impuso al procesado una pena de multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/380 000 a favor del Estado.
La Fiscalía señaló en un comunicado que “este logro significa la onceava sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato”.
Además, esta medida conseguida por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda se suma a las 61 sentencias condenatorias obtenidas por el proceso de colaboración eficaz.
A inicios de agosto, el Ministerio Público presentó una acusación penal contra los abogados Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre el 2011 y 2015 (caso Árbitros de Odebrecht).
Este modus operandi, según el organismo público, fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron estos procedimientos para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos.