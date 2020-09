Pablo Morales y Miguel Torres son investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. | Fuente: Andina

El Juez Supremo, Hugo Núñez Julca, declaró infundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Pablo Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres Reyna, ex asesores del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como parte de la investigación preparatoria que se les sigue a ambos por el denominado caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.



El magistrado adoptó esta medida al concluir que en el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Suprema asignada al caso no se cumplen, de manera conjunta, los requisitos que establece la ley para que se imponga dicha medida a los implicados en este caso.

El juez Núñez Julca dispuso que Morales Vasquez y Torres Reyna afronten esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones tales como no ausentarse de la ciudad en donde residen y laboran (Trujillo) sin autorización del órgano jurisdiccional, presentarse ante la secretaría de este juzgado supremo dos veces al mes, concurrir a la citaciones fiscales y jurisdiccionales las veces que sean convocados y no comunicarse con testigos, coprocesados o personas vinculadas a la presente investigación, siempre que no afecte su derecho de defensa.



El fallo determinada además que cada uno de ellos pague la suma de 30 mil soles como caución en un plazo de 72 horas, una vez que esta resolución quede consentida y ejecutoriada bajo apercibimiento o advertencia de revocarse la comparecencia restringida e imponer prisión preventiva en caso de incumplimiento.



El fiscal supremo adjunto, Carlos Bedoya, apeló el fallo. En tanto, la defensa legal de Torres Reyna apeló el plazo fijado de 72 horas para el pago de la caución impuesta, mientras que la defensa legal de Morales Vásquez se mostró conforme con la decisión.



La Fiscalía Suprema investiga a Morales Vasquez y Torres Reyna por las presuntas irregularidades detectadas en la designación de Armando Mamani Hinojosa como Fiscal Adjunto Provincial Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Tacna.

En el caso de Morales Vasquez también se lo investiga por el presunto nombramiento irregular de Juan Miguel Canahualpa Ugaz como Fiscal Adjunto Provincial de Familia del Callao.