PJ rechazó en última instancia tutela de derechos de Edgar Alarcón para dejar sin efecto juicio oral por enriquecimiento ilícito

El juicio oral seguido al excontralor General de la República, Edgar Alarcón, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado en perjuicio del Estado peruano se mantiene vigente.

Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó, en última instancia, una tutela de derechos presentada por Alarcón Tejada con la que buscaba dejar sin efecto este juicio oral.

El tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación que presentó el excontralor, a través de su defensa legal para que se revoque la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 10 de noviembre del 2022 en la que había declarado improcedente dicha tutela de derechos en primera instancia.

Mediante este recurso, la defensa legal de Edgar Alarcón demandaba que se excluya el informe pericial contable único elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público al sostener que dicho documento había sido incluido por la Fiscalía fuera del plazo establecido expresamente en la norma procesal cuando la etapa de investigación preparatoria ya estaba concluida.

Decisión

No obstante, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martin confirmó lo resuelto en primera instancia respecto al rechazo de este recurso al precisar que la realización de esta pericia fue ordenada dentro de la etapa de investigación preparatoria y el hecho de que fuera presentada fuera del plazo establecido dentro del proceso no conlleva a la nulidad de esta prueba.

"La pretensión de recurrente no resulta amparable pues declarar invalida una prueba dispuesta en el tiempo y la forma que la ley establece no es de acogida jurisprudencialmente, las irregularidades en el plazo de presentación son defectos que no alcanzan para declarar la nulidad de la prueba de cargo incorporada, la prueba de nulidad no se colma por falta de concurrencia del principio de trascendencia " precisa la sala Suprema en su resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.

El colegiado supremo también remarcó que la discusión sobre este tema posee su escenario perfecto en la denominada "etapa intermedia" o de control de la acusación fiscal al momento de debatir la pertinente utilidad y conducencia de la prueba o su ulterior admisión o exclusión

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que imponga a Edgar Alarcón la pena de 15 años y un día de prisión así como su inhabilitación por 20 años y un día para ejercer cargo público y el pago de una pena multa de 202 mil 121.50 soles.

La Fiscalía determinó que Alarcón Tejada presenta un incremento patrimonial ascendente a cuatro millones 22 mil 243.72 soles que no se justifica con sus ingresos percibidos como funcionario de la Contraloría General de la República y titular de esta entidad entre enero del 2007 y julio del 2017.

En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió que Edgar Alarcón pague la suma de 05 millones 522 mil 243.72 soles por concepto de reparación civil a favor del estado en este caso.