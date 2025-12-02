Poder Judicial absuelve a Daniel Salaverry y revoca condena de 8 años de prisión en su contra

La Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Salaverry. | Fuente: Andina

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la condena de ocho años de prisión que se le impuso al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado doloso para otros en agravio del Estado.

Como se recuerda, en marzo de este año, el Poder Judicial condenó al expresidente del Parlamento a 8 años de pena privativa de la libertad y al pago de S/ 119.577 de reparación civil, tras ser acusado de apropiarse de viáticos durante la semana de representación entre 2017 y 2018 cuando era congresista de la República.

La Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Salaverry contra la condena que le impuso la Sala Penal Especial el pasado 21 marzo, en la que también se dispuso su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. Ello al determinar que solicitar viáticos para su equipo no convierte al excongresista en garante de su correcta utilización.

“Desde que solicitar viáticos para su equipo no lo convierte en garante de su correcta utilización […], siendo así este último motivo de apelación es fundado. Atento a las consideraciones fácticas y jurídicas corresponde dictar sentencia absolutoria de acuerdo al artículo 398 del Código Procesal Penal. Decisión: por esta razón declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado Salaverry Villa”, resolvió el juez supremo César San Martín.

La Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Salaverry. | Fuente: RPP

El caso

El Ministerio Público acusó a Daniel Salaverry de presuntamente haberse apoderado de 10 mil soles que se le entregó por concepto de gastos por semana de representación entre 2017 y 2018 cuando estaba en el Congreso de la República.

Según la denuncia fiscal, el exlegislador no acudió a actividades reportadas en La Libertad, región por la que fue electo, entre noviembre y diciembre de 2017, así como entre enero y marzo de 2018. Además, señala que nunca devolvió el dinero asignado.

Daniel Salaverry fue elegido congresista de la Libertad en 2016, por el partido Fuerza Popular. Sin embargo, unos años después dejó la agrupación política tras diferencias con sus dirigentes.