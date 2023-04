Betssy Chávez es investigada por los presuntos de delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. | Fuente: Andina

Este jueves, el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior) por la presunta comisión de los delitos de de rebelión y conspiración. A partir de las 10.00 a. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria se encargará de valorar la solicitud hecha por el Ministerio Público, a raíz del fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Como se recuerda, Betssy Chávez fue desaforada del Congreso de la República por este caso el último 22 de marzo mediante un mecanismo de suspensión. La exjefa de la PCM cedió su curul a Isaac Mita Alanoca, militante de Perú Libre.

Para Erwin Siccha, abogado de Betssy Chávez, el pedido de prisión preventiva no sería una medida adecuada para su defendida. Por tanto, adelantó que interpondrá los recursos necesarios en caso la decisión del magistrado no los deje conformes.

"Descarto totalmente el peligro de fuga. Ella es una mujer que está dispuesta a aceptar las decisiones jurisdiccionales. Nosotros consideramos que una decisión emitida por un órgano imparcial como el Poder Judicial debe ser acatada. Ello no implica que no pueda ser cuestionada. Interpondremos, de ser el caso, las medidas o los recursos impugnatorios pertinentes, porque nosotros estamos convencidos de que la medida adecuada no es una prisión preventiva", precisó en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Roberto Sánchez y Willy Huerta en desacuerdo con acusación de la Fiscalía

El exministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, ya había manifestado previamente que no participó en las coordinaciones del fallido intento de golpe de Estado. Además, aseguró que no existió indicio alguno de que esté implicado.

Mientras tanto, Willy Huerta apeló a los videos de seguridad de Palacio de Gobierno para indicar que no formó parte de las intenciones de Pedro Castillo.

"Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no son ciertos porque se va a acreditar con los videos, pero sin estas pruebas que son importantes e indispensables, solo se está calificando (...). Desde el primer día me he sometido a la investigación del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades. Los entiendo, las decisiones son enteramente políticas", mencionó en La Rotativa del Aire.