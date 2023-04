La situación de los tres exministros se resolverá la próxima semana | Fuente: Andina

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el jueves 20 de abril, desde las 10:00 de la mañana, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra la excongresista Betssy Chávez, y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Todo esto en medio del proceso penal que se les sigue en calidad de presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.



Los tres exministros son presuntos responsables de aquel intento de golpe de Estado que hizo el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, Roberto Sánchez y Willy Huerta expresaron en RPP Noticias su rechazo a la acusación en su contra.

El primero reiteró que jamás apoyó ni participó en las coordinaciones. El parlamentario sostuvo que ha podido sustentar que no existieron indicios de una supuesta implicación en lo que buscaba el exmandatario.

Por su parte, el exministro Willy Huerta recalcó la importancia que tienen los videos de seguridad en Palacio de Gobierno para demostrar que nunca formó parte de los planes de Pedro Castillo.

En una entrevista con el programa La Rotativa del Aire Noche de RPP, manifestó que nunca fue parte del grupo de confianza de Pedro Castillo y que con las pruebas que presentó podrá demostrar que la Fiscalía se equivoca al querer vincularlo al caso.

"Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no son ciertos porque se va a acreditar con los videos, pero sin estas pruebas que son importantes e indispensables, solo se está calificando", enfatizó.

La exjefa del Gabinete, Betssy Chávez, señaló que se allana a cualquier investigación, al tiempo que alegó que la clase política ha fracasado "de todas las formas posibles".

"Desde el día 1 me he sometido a la investigación del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades. Los entiendo, las decisiones son enteramente políticas". mencionó.

Retirada del Parlamento

El pleno del Congreso aprobó el informe que recomendaba la suspensión de Betsy Chávez como congresista mientras duren las sanciones. Sin embargo, Roberto Sánchez pudo conservar su puesto en el Parlamento.

"No es la medida adecuada"

Erwin Siccha, abogado de Betssy Chávez, dijo estar convencido de que la prisión preventiva no sería la medida adecuada para el caso de la ex presidenta del Consejo de Ministros. La defensa de Chávez Chino aseguró ser respetuosa de las decisiones del Poder Judicial. No obstante, interpodrán los recursos necesarios en caso no se encuentren conforme con la decisión.

"Descarto totalmente el peligro de fuga. Ella es una mujer que está dispuesta a aceptar las decisiones jurisdiccionales. Nosotros consideramos que una decisión emitida por un órgano imparcial como el Poder Judicial debe ser acatada. Ello no implica que no pueda ser cuestionada. Interpondremos, de ser el caso, las medidas o los recursos impugnatorios pertinentes, porque nosotros estamos convencidos de que la medida adecuada no es una prisión preventiva", dijo en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Por otro lado, el abogado de la exjefa de la PCM señaló que, si bien se han presentado diversos testimonios, ninguno habla de conspiración o rebelión, delitos que se le imputan a su patrocinada.